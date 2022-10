Good Omens : la saison 2 sortira à l’été 2023

La suite de la série télévisée Good Omens se prépare en Écosse.

La saison 2 de Good Omens explorera des intrigues qui vont au-delà du roman de Terry Pratchett et Neil Gaiman pour mettre en lumière l’étrange amitié entre Aziraphale, un ange pointilleux et marchand de livres rares, et le démon Crowley à la vie rapide. Présents sur Terre depuis le Commencement, et l’Apocalypse ayant été déjouée, Aziraphale et Crowley reprennent une vie facile parmi les mortels dans le quartier londonien de Soho, lorsqu’un messager inattendu leur présente un mystère surprenant.

Michael Sheen, David Tennant, Mark Gatiss, Steve Pemberton, Reece Shearsmith, Niamh Walsh et Derek Jacobi seront encore au casting aux côtés de nouveaux venus comme Maggie Service, Quelin Sepulveda et Shelley Conn. Nina Sosanya et Miranda Richardson, qui sont apparues dans les premiers épisodes, auront un nouveau rôle à interpréter, tandis que les grands noms de la série télévisée, Benedict Cumberbatch et Frances McDormand, ne seront pas de retour pour la nouvelle saison de Good Omens.

Un retour d’ici l’été 2023 pour Good Omens sur Amazon Prime Video

Neil Gaiman reste producteur exécutif de Good Omens et sera co-showrunner avec le producteur exécutif Douglas Mackinnon, qui reviendra également à la réalisation. Rob Wilkins de Narrativia, représentant la succession de Terry Pratchett, John Finnemore, et Josh Cole, responsable des comédies de BBC Studios Productions, seront également producteurs exécutifs, John Finnemore étant co-scénariste aux côtés de Neil Gaiman.