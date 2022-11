Good Night, and Good Luck : le film de George Clooney se voit adapter en série

Six épisodes sont en cours d'écriture pour la série télévisée Good Night, and Good Luck avec Jonathan Glatzer en showruner.

Développée selon le modèle scripts-to-series d’AMC Networks, qui ouvre des salles d’auteurs pour développer des séries potentielles qui, en cas de succès, passent directement à la production, la série télévisée Good Night, and Good Luck suivra Sy Steingartner, un jeune cameraman de l’émission “See It Now” d’Edward R. Murrow (personnage principal du film original éponyme), qui doit jongler entre son admiration pour lui et sa propre ambition. Alors que les dirigeants de CBS imposent à Murrow et à son équipe un serment de loyauté anticommuniste, Sy a l’occasion d’accéder directement au sommet, mais seulement en trahissant son mentor. Avec son esprit et son sens de l’observation, l’adaptation sur le petit écran aborde la façon dont nous réagissons au chaos et les valeurs qui nous permettent de nous en sortir.

George Clooney’s ‘Good Night, And Good Luck’ Series Adaptation Opens Writers’ Room At AMC https://t.co/xGF7Lu8Jrz — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 10, 2022

Dan McDermott, président de la programmation originale pour AMC Networks et AMC Studios, a déclaré :

AMC est connu pour ses personnages intrigants et profondément enracinés qui sautent de l’écran et s’inscrivent dans l’air du temps. Sy Steingartner correspond parfaitement aux icônes d’AMC, et nous sommes impatients de développer le personnage et la série. Nous sommes de grands fans des talents de conteur de Jonathan Glatzer, des prouesses de production de George Clooney et Grant Heslov (et de ses qualités de réalisateur), ainsi que des talents vigoureux de Mark Cuban, Todd Wagner et Jeff Skoll. Nous sommes ravis de travailler avec eux dans cette nouvelle aventure.

Un trailer pour le film Good Night, and Good Luck

Jonathan Glatzer, showruner de la série télévisée Good Night, and Good Luck, a ajouté :

En tant que fan massif du film, je ne voulais pas le copier, ou simplement en faire une imitation. Nous avons donc élargi le monde pour montrer comment la division et l’hystérie de l’époque se sont infiltrées dans tous les aspects de la vie quotidienne. Je suppose que c’est plus une histoire d’origine de ce que nous sommes aujourd’hui.