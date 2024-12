Gmail : attention aux arnaques pendant les vacances

Google alerte les utilisateurs de Gmail face aux escroqueries liées aux vacances qui circulent actuellement.

Tl;dr Les arnaques augmentent pendant les fêtes, notamment les spams et le phishing.

Google a réduit ces arnaques de 35% grâce à l’IA.

Les arnaques les plus courantes comprennent les fausses factures, les célébrités et les extorsions.

La vigilance est de mise pendant les fêtes

La saison des fêtes, synonyme de joie et de rassemblement, marque également l’arrivée d’une vague d’arnaques diverses. Les pirates informatiques s’activent, essayant de pénétrer votre boîte mail avec des courriels trompeurs, des attaques de phishing et des spams visant à vous extorquer des informations personnelles.

Une alerte pour les utilisateurs de Gmail

Google, l’une des plus grandes entreprises de technologie au monde, a récemment dévoilé les mesures qu’elle a mises en place cette année pour lutter contre ce fléau. Ces stratégies ont entraîné une réduction de 35% des arnaques signalées par ses 2,5 milliards d’utilisateurs. Cela signifie que moins de tentatives de phishing et de malware parviennent dans les boîtes de réception.

Grâce à l’intelligence artificielle de Google, des millions de messages potentiellement dangereux sont bloqués. En utilisant un nouveau modèle de langage volumineux, Google a réussi à repérer des schémas et à bloquer 20% de spams en plus par rapport à avant.

Les arnaques les plus courantes

Google a mis en évidence trois types d’arnaques particulièrement courantes en cette saison de fêtes :

Les arnaques aux factures : Les arnaqueurs envoient de fausses factures pour inciter les victimes à appeler afin de contester les frais contrefaits et les tromper en leur faisant payer les frais.

Les arnaqueurs envoient de fausses factures pour inciter les victimes à appeler afin de contester les frais contrefaits et les tromper en leur faisant payer les frais. Les arnaques aux célébrités : Le nom d’une célébrité attire toujours l’attention, et les arnaqueurs l’ont bien compris. Ces escroqueries prétendent souvent provenir de la célébrité elle-même ou affirment qu’une personne célèbre approuve un produit.

Le nom d’une célébrité attire toujours l’attention, et les arnaqueurs l’ont bien compris. Ces escroqueries prétendent souvent provenir de la célébrité elle-même ou affirment qu’une personne célèbre approuve un produit. Les arnaques à l’extorsion : C’est la méthode la plus agressive. Elle consiste à envoyer un courriel contenant des détails personnels de la victime, parfois même des menaces de préjudice ou de divulgation de données personnelles.

Protégez-vous

Google offre quelques conseils pour se prémunir de ces arnaques : ralentissez et ignorez toute urgence que les arnaqueurs tentent de créer, vérifiez les détails des courriels suspects et ne donnez jamais d’informations personnelles ni de paiement. Aucune entreprise ou agence légitime n’exigera vos informations personnelles ou un paiement immédiat. De plus, Google encourage les utilisateurs à signaler tout contenu suspect comme spam, ce qui aide également les autres utilisateurs.

Il est également important de savoir comment repérer un courriel d’arnaque ou de spam. Par exemple, l’expéditeur est-il une personne que vous connaissez ? Son adresse électronique correspond-elle à son nom ? Le sujet est-il vide ou y a-t-il une pièce jointe ou un lien inattendu ? L’orthographe et la grammaire sont-elles correctes ?

Enfin, assurez-vous d’avoir un bon logiciel antivirus installé, mis à jour et fonctionnel sur votre PC pour vous protéger si quelque chose vous échappe. Vous pouvez également envisager de souscrire à un des meilleurs plans de protection contre le vol d’identité pour renforcer votre sécurité. Il n’y a rien de tel que de savoir que vous êtes bien informé et bien protégé contre les menaces potentielles et les acteurs malveillants.