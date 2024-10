GM abandonne son système de batterie universel Ultium pour explorer d’autres formats de cellules

La société développe des alternatives à la chimie traditionnelle des batteries.

Tl;dr GM modifie sa stratégie de batteries, abandonnant son système Ultium.

La firme envisage d’utiliser des batteries lithium fer phosphate (LFP) moins coûteuses.

GM prévoit de construire un nouveau centre de recherche sur les batteries.

Un changement de cap pour GM

General Motors (GM), le géant américain de l’automobile, a récemment annoncé un changement majeur dans sa stratégie de batteries électriques. La firme a décidé d’abandonner son système standardisé Ultium, pour adopter une approche plus diversifiée en termes de chimie des cellules de batteries et de formats physiques.

Les raisons du changement

La décision de GM découle de plusieurs facteurs. D’abord, le « COVID-19 a ralenti le plan de GM pour l’électrification des véhicules », comme l’a noté Ars Technica. Ensuite, des problèmes techniques avec les robots assemblant les modules de batteries ont entaché le processus. Kurt Kelty, vice-président de GM en charge des batteries, a déclaré lors d’un événement pour investisseurs : « Il est désormais logique sur le plan commercial de passer d’une solution unique à des batteries spécifiques à chaque programme. »

Le passage au lithium fer phosphate

GM espère que le passage de la chimie nickel cobalt manganèse du système Ultium à la technologie de batteries lithium fer phosphate (LFP) permettra de réduire les coûts de ses véhicules électriques de près de 6 000 $. Il est à noter que Tesla et Ford utilisent déjà les cellules LFP, moins coûteuses et plus simples à fabriquer.

Un futur prometteur

GM prévoit d’implanter un nouveau centre de recherche sur les batteries au Warren Tech Center dans le Michigan. Ce centre se concentrera sur l’exploration de cellules cylindriques et prismatiques, en complément du format en pochette. De plus, les chercheurs étudieront également les alternatives à la chimie des batteries actuelles.

Cette transition stratégique s’inscrit dans la quête de rentabilité de la division EV de GM. La firme se rapproche de cet objectif, avec une production prévue de 200,000 véhicules électriques cette année. GM affirme désormais être le deuxième vendeur de VE en Amérique du Nord, derrière Tesla.

Avec ce changement de cap stratégique, GM semble bien décidé à prendre sa part du marché en pleine expansion des véhicules électriques.