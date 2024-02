GlobalFoundries obtient 1,5 milliard de dollars pour son expansion américaine grâce au financement du CHIPS Act

La société emploiera ces liquidités pour renforcer la production de semi-conducteurs destinés aux secteurs de l'automobile, de l'aérospatial et de l'IA.

GlobalFoundries va construire une nouvelle usine de fabrication à Malta, New York.

La société prévoit d’étendre l’usine existante à Malta et de moderniser une autre à Burlington.

Les projets devraient créer environ 10 500 emplois au cours des 10 prochaines années.

Dans le cadre de la loi CHIPS, l’administration Biden a accordé 1,5 milliard de dollars à GlobalFoundries pour stimuler la production de semi-conducteurs.

Un projet prometteur à Malta, New York

GlobalFoundries, une entreprise indépendante depuis 2009, envisage de construire une nouvelle usine de fabrication à Malta, New York. Selon le ministère du Commerce, l’entreprise vise à produire des technologies à haute valeur ajoutée qui ne sont “actuellement pas disponibles aux États-Unis”. Les chips fabriqués dans cette usine seront destinés à divers secteurs tels que l’automobile, l’aérospatiale, la défense et l’intelligence artificielle.

Expansion de l’usine existante à Malta et modernisation de celle de Burlington

En plus du nouveau projet, GlobalFoundries envisage d’agrandir l’usine existante à Malta en intégrant des technologies provenant de ses usines de Singapour et d’Allemagne. Cette expansion, combinée à la nouvelle usine, permettra à GlobalFoundries de tripler la capacité de son campus de Malta au cours de la prochaine décennie. Le troisième projet sera la modernisation d’une usine existante à Burlington, Vermont. Il s’agira de la première usine américaine capable de fabriquer en grande quantité des semi-conducteurs de nouvelle génération en nitrure de gallium sur silicium pour les véhicules électriques, les smartphones, le réseau électrique et d’autres technologies clés. L’usine utilisera exclusivement de l’énergie sans carbone.

Impact positif sur l’emploi et l’économie

L’ensemble de ces trois projets devraient, selon le ministère du Commerce, créer environ 1 500 postes de fabrication et 9 000 emplois dans le secteur de la construction au cours des 10 prochaines années.

L’objectif de ce large investissement est d’améliorer les chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs aux États-Unis. De plus, cet accord s’inscrit dans la continuité de ceux passés précédemment avec GM et Ford en 2021 pour alimenter l’industrie automobile en processeurs domestiques.