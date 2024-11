Gladiator 2 établit un record international au box-office pour Ridley Scott

Le retour épique de Ridley Scott avec Gladiator 2 dépasse toutes les attentes.

Une suite attendue qui bat des records

Le très attendu Gladiator 2, suite du film oscarisé de Ridley Scott, Gladiator, fait tomber les records au box-office international pour le réalisateur. Le film a été lancé le 13 novembre dernier, date qui coïncidait avec sa sortie en Corée du Sud, en Belgique et en France.

Succès commercial et critique

Selon les données de 63 marchés internationaux, le film a généré environ 87 millions de dollars lors de son premier week-end, marquant ainsi la plus grande ouverture à l’étranger pour Ridley Scott. Le film a reçu des éloges de la part des critiques, avec un taux d’approbation de 75% sur Rotten Tomatoes et une note de 8/10 de Screen Rant.

Une œuvre d’art à part entière

Les critiques et les spectateurs des autres pays ont comparé la suite à l’original. Les principales conclusions des critiques de Gladiator 2 sont que ceux qui s’inquiètent de savoir si le film sera à la hauteur de son prédécesseur ne devraient pas s’inquiéter. La suite est considérée comme une œuvre d’art à part entière.

Retour dans le monde antique

Gladiator 2 associe vérité historique et imagination, ramenant les spectateurs dans le même monde antique que celui présenté dans l’original deux décennies plus tard. L’attente pour ce film très attendu est plus forte que jamais.