Ghost Trick : Détective Fantôme, le thriller surnaturel à énigmes revient en HD

Capcom va ressortir Ghost Trick : Détective Fantôme sur de nouvelles plateformes.

Initialement disponible sur Nintendo DS et iPhone (iOS) en 2010, la version remasterisée de Ghost Trick : Phantom Detective va replonger les joueurs dans le monde des esprits avec Sissel, un fantôme naïf et amnésique qui est mystérieusement bloqué dans l’au-delà sur Terre. Dans une aventure où point and click et réflexion vont se croiser, il devra déchiffrer des puzzles, résoudre des indices et canaliser ses capacités surnaturelles pour découvrir la vérité sur… sa mort, mais également venir en aide de Lynne, Kamila et Missile. A noter que de nouveaux trophées pourront être obtenus en terminant différents niveaux du jeu ainsi que des puzzle-fantômes inédits. Enfin, une collection de morceaux de musique réarrangés et des illustrations inédites seront disponibles dans le menu Extras.

Un trailer pour Ghost Trick : Détective Fantôme

Ghost Trick : Détective Fantôme de l’éditeur japonais Capcom sera disponible durant l’été sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam). Le rendu visuel sera en 1080p avec du 60fps, tandis que l’interface utilisateur sera optimisée pour les manettes et écrans tactiles. Neuf langues au lieu de six, dont le français, seront proposées pour profiter de l’expérience créée par Shu Takumi, le génie derrière la licence Ace Attorney, dans les meilleurs conditions.