Ghost of Tsushima a dépassé le million d’exemplaires vendus au Japon

Sony Interactive Entertainment annonce que Ghost of Tsushima de Sucker Punch Productions s'est vendu à un million d'exemplaires sur le marché japonais.

Développé par Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima a été commercialisé sur PS4 le 17 juillet 2020 puis sa version Director’s Cut a accompagné le lancement de l’extension Île d’Iki sur PS5 et PS4 le 20 août 2021. En juillet 2022, le jeu de samouraï en monde ouvert avait atteint les 9,73 millions de copies écoulées. A l’approche de son troisième anniversaire, Ghost of Tsushima confirme son succès au pays du Soleil-Levant avec la vente d’un million d’exemplaires.

Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, a déclaré au magazine japonais Famitsu :

Je pense que les amateurs de jeux japonais ont beaucoup changé par rapport au passé. Les licences des éditeurs et studios japonais étaient autrefois populaires, mais depuis peu, ils apprécient ceux des éditeurs et des studios étrangers avec une plus grande ouverture d’esprit. Par exemple, Ghost of Tsushima s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires au Japon. Cela prouve à quel point les jeux des éditeurs et des studios étrangers sont populaires au Japon.

L’avenir de Ghost of Tsushima chez Sony Interactive Entertainment

Si une adaptation cinématographique Ghost of Tsushima est officiellement en préparation avec le réalisateur Chad Stahelski et le scénariste Takashi Doscher via PlayStation Productions et Sony Pictures Entertainment, une série animée pourrait également être annoncée d’ici les prochains mois. Enfin, le nouveau PlayStation Showcase planifié pour le 24 mai prochain serait l’événement idéal pour que Sucker Punch Productions dévoile la suite des aventures de Jin Sakai.