Ghost Bike : la culture du vélo est sans limite pour les fantômes

Messhof dévoile Ghost Bike.

Décrit comme un jeu de course d’aventure en monde semi-ouvert, Ghost Bike va mettre les joueurs dans la peau d’un gamin de la ville fictive Freehub City qui a pour mission de faire revivre le dernier des Ghost Bikes, sorte de coursiers magiques qui circulaient entre le monde des vivants et le monde des morts :

Conduisez le Ghost Bike jusqu’à l’au-delà et sauvez les âmes perdues du Wheel World. Abandonné et oublié, le Ghost Bike a besoin d’être réparé. Il est nécessaire d’entretenir les vélos, et celui-ci en est à son dernier kilomètre ! Battez les fantômes dans des concours de vitesse et d’habileté pour récupérer le pouvoir des fantômes. Ce n’est qu’alors que vous pourrez vous rendre dans le monde de l’au-delà et ramener le véritable esprit du vélo dans le Wheel World.

Un trailer pour Ghost Bike

Ghost Bike sortira en 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via Steam.

Développé par les créateurs de Nidhogg via Messhof (Mark Essen et Kristy Norindr) et édité par Annapurna Interactive, Ghost Bike comprendra une bande originale réalisée par le label musical indépendant Italians Do It Better, qui compte parmi ses artistes Chromatics, Glass Candy et Desire.