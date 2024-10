Gemini débarque sur l’appli Gmail iOS avant même le lancement d’Apple Intelligence

L'application Gmail pour iOS va recevoir Gemini avant même le lancement d'Apple Intelligence.

Tl;dr Google introduit la fonctionnalité Gemini sur l’application Gmail iOS.

Cette fonctionnalité, en concurrence avec Apple Intelligence, répond aux questions sur les e-mails.

Google prévoit d’étendre la fonctionnalité Gemini à Google Drive.

Google donne un coup de poing avec Gemini

Apple se retrouve une fois de plus en position défensive alors que Google introduit une fonctionnalité populaire basée sur Gemini sur l’application Gmail pour iOS.

Google Q&A : une innovation pour faciliter le quotidien

En août dernier, Google a introduit la fonctionnalité Google Q&A pour les comptes Google Workspace. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de poser des questions sur leur boîte de réception auxquelles Google Gemini répond. Par exemple, Gemini peut afficher vos e-mails non lus ou présenter des messages d’un expéditeur spécifique. La fonctionnalité Google Q&A peut également résumer les e-mails sur un sujet précis, sans avoir à quitter l’application.

Gemini s’invite sur iOS

Il semble que Google ne se contente pas de laisser cette fonctionnalité sur les meilleurs téléphones Android. Un récent billet de blog (via Apple Insider) a révélé que Google Q&A arrive sur les appareils iOS. De plus, Google semble avoir l’intention de renforcer la fonctionnalité de Gemini et de la rendre capable de répondre à des questions sur Google Drive à l’avenir. Tout cela sera disponible dans les prochains jours pour les clients de Google Workspace avec les compléments Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium ou Google One AI Premium.

Un duel au sommet : Apple Intelligence vs Google Gemini

Cette initiative de Google place désormais Gemini en concurrence directe avec Apple Intelligence, qui n’est pas encore disponible. Cependant, Apple Intelligence a un avantage intégré en ce qu’elle peut prioriser le traitement embarqué, sans avoir à utiliser le cloud comme Google. Cela signifie que l’IA d’Apple serait plus rapide et potentiellement plus sûre pour les utilisateurs.

Alors qu’Apple Intelligence semble être dans un état perpétuel de « prochainement disponible », il y a beaucoup à attendre. Si vous avez eu l’occasion d’essayer la version bêta publique d’iOS 18.1, vous auriez eu l’occasion d’utiliser certaines des nouvelles fonctionnalités pour tout iPhone compatible. Par exemple, il existe un outil de nettoyage de photos et un Siri nettement amélioré. La nouvelle version bêta vous donne également des résumés dans l’application Mail, y compris sa propre version de Smart Replies, une fonctionnalité que Google a récemment améliorée grâce à Gemini.

Le face-à-face entre Apple Intelligence et Google Gemini était inévitable. Et Google vient d’augmenter la pression sur son principal rival.