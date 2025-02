Gemini Advanced : des réponses désormais éclairées par vos conversations passées

Désormais, Gemini Advanced a la capacité de se souvenir de vos discussions précédentes pour enrichir et personnaliser ses réponses.

Tl;dr Google améliore Gemini, son chatbot, en ajoutant la fonction de mémoire.

Les utilisateurs peuvent gérer la conservation de leur historique de chat.

Gemini Advanced déploie progressivement cette fonctionnalité en plusieurs langues.

Google améliore Gemini

Google vient de franchir un pas important dans l’amélioration de son chatbot, baptisé Gemini. En effet, à compter d’aujourd’hui, Gemini est désormais capable de se remémorer des conversations précédentes afin de fournir des réponses plus précises. Selon Google, cela signifie que les utilisateurs n’auront plus à reprendre une conversation à zéro ou à chercher un ancien fil de discussion. Ils pourront continuer là où ils se sont arrêtés, construisant ainsi sur des conversations ou des projets précédemment entamés.

Contrôle de l’utilisateur

Cependant, pour ceux que l’idée d’un chatbot se souvenant de leurs informations peut déranger, Google a prévu des options de contrôle. Les utilisateurs peuvent ainsi facilement examiner, supprimer ou décider de la durée de conservation de leur historique de chat par Gemini. De plus, il est possible de désactiver complètement cette fonctionnalité à partir du panneau Mon Activité.

Une tendance dans l’IA

Il est à noter que Gemini n’est pas le premier chatbot à intégrer une fonction de mémoire. Par exemple, ChatGPT d’OpenAI « se souvient » également des informations vous concernant dans certains contextes. Plus largement, la construction de chatbots dotés de mémoires longues et fiables s’inscrit dans la vision d’un futur « agentic » de l’IA que de nombreuses entreprises, dont Google et OpenAI, cherchent à construire. On se souvient par exemple qu’à l’I/O 2024, Google a présenté le projet Astra, qui intégrait une mémoire, bien que limitée à une fenêtre de temps relativement courte et susceptible de « mal se souvenir » des choses.

Déploiement progressif

La nouvelle fonctionnalité de mémoire de Gemini est actuellement en cours de déploiement en anglais pour les abonnés Gemini Advanced. Elle sera progressivement disponible en d’autres langues dans les semaines à venir.