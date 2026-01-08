Garmin transforme son application Connect en coach nutritionnel personnalisé

Calories, macronutriments et recommandations personnalisées sont désormais accessibles directement depuis Garmin Connect.

Tl;dr Garmin intègre le suivi alimentaire et calorique directement dans son application Connect, présenté au CES 2026 à Las Vegas.

L’IA identifie automatiquement les aliments via photo, mais les quantités doivent parfois être ajustées manuellement.

Connect+ centralise sport et nutrition, avec recommandations personnalisées et synthèses régulières, accessible via abonnement.

Un virage nutrition pour Garmin à Las Vegas

Au CES 2026, la surprise du côté de Garmin n’a pas été une nouvelle montre connectée. L’entreprise américaine a profité du plus grand salon technologique de Las Vegas pour annoncer l’intégration du suivi alimentaire et calorique directement dans son application Connect. Une initiative qui tombe à point nommé alors que la tendance est à la centralisation des données de santé — mais le choix du cadre, une ville célèbre pour ses excès culinaires, n’aura échappé à personne. D’ailleurs, la démonstration de cette innovation s’est faite dans l’un des temples de la gourmandise locale, le restaurant Yardbird, réputé pour ses plats généreux comme le « chicken & waffles ». Un clin d’œil assumé, voire un brin provocateur.

L’IA au service du quotidien… avec quelques limites

Concrètement, cette nouvelle fonctionnalité donne accès à une base de données enrichie sur les aliments et permet aux utilisateurs d’enregistrer leurs repas grâce à leur appareil photo. Grâce à l’intelligence artificielle, l’application propose une identification automatique des aliments photographiés : lors d’un déjeuner presse, elle a ainsi reconnu sans mal du saumon grillé ou des légumes variés. Néanmoins, la technologie a ses faiblesses : difficile encore d’obtenir une estimation fiable des quantités. Ainsi, cinq grains de maïs ne sauraient équivaloir à une tasse entière… Pour pallier ces imprécisions, il est possible d’ajuster manuellement la portion ; un compromis inévitable en attendant de nouveaux progrès algorithmiques.

Simplicité et personnalisation au cœur de l’expérience

L’objectif affiché par Garmin ? Faire de Connect un véritable tableau de bord santé intégrant désormais l’alimentation aux côtés du suivi sportif classique. L’application tire profit des informations déjà renseignées (taille, poids, sexe) afin d’adapter recommandations caloriques et macronutriments selon les objectifs personnels. Plus besoin de jongler entre plusieurs apps comme Noom, LifeSum ou MyFitnessPal.

En outre, les habitués apprécieront certaines facilités :

Saisie rapide via l’appareil photo ou commandes vocales sur montre compatible ;

Mémorisation des plats favoris pour un enregistrement éclair ;

Synthèses périodiques : journalières, hebdomadaires ou mensuelles sur l’apport énergétique.

Un service réservé aux abonnés Connect+

Seule ombre au tableau : ces fonctionnalités s’adressent uniquement aux détenteurs d’un abonnement Connect+, facturé 6,99 dollars par mois. Cette offre inclut également l’accès à « Active Intelligence », déjà connu pour ses analyses sportives dopées à l’IA — désormais enrichies par vos habitudes alimentaires. Un outil complet donc… mais certains préféreront peut-être attendre le retour chez eux avant de surveiller ce qu’ils consomment dans la capitale mondiale du plaisir gustatif.