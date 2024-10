Games Done Quick organise une levée de fonds pour les victimes de l’ouragan Helene

L'intégralité des dons de l'évènement Disaster Relief Done Quick sera destinée à l'organisation humanitaire Direct Relief pour soutenir les victimes de l'ouragan Helene.

Suite aux ravages causés par l’ouragan Helene, Games Done Quick, célèbre pour ses initiatives caritatives, a décidé d’organiser un événement de deux jours intitulé Disaster Relief Done Quick. L’événement de collecte de fonds débutera le vendredi 11 octobre 2024 à 18h00 (EST) et se conclura le dimanche 13 octobre 2024 à 23h59 (EST).

From Oct. 11th-13th we will be holding a Disaster Relief Done Quick event to help support those who have been affected by Hurricane Helene.

Donations during the event will go to @DirectRelief

Run submissions are open now until Oct. 6th 11:59PM ET: https://t.co/JzvuiOI0p9

— Games Done Quick 🔜 #AGDQ2025 (@GamesDoneQuick) October 3, 2024