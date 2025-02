Gambit : un destin contrarié, mais pas enterré

Channing Tatum n’a jamais abandonné l’idée d’un film solo sur Gambit, et son apparition dans Deadpool & Wolverine pourrait tout changer.

Gambit, une comédie romantique ?

Dans une révélation surprenante, l’actrice Lizzy Caplan a dévoilé que le film Gambit prévu par Marvel, mais finalement annulé, avait été envisagé comme une comédie romantique à la manière des années 1930. Ce projet ambitieux devait mettre en scène Channing Tatum dans le rôle du fameux mutant lanceur de cartes originaire de la Nouvelle-Orléans. Malheureusement, le film a été abandonné suite à l’acquisition de 20th Century Fox par Disney.

Une réalisation enfin concrétisée

Cependant, l’interprétation de Channing Tatum dans Deadpool & Wolverine a ravivé l’intérêt pour ce personnage. Son apparition remarquée en tant que Gambit, avec son costume fidèle à la bande dessinée et son accent cajun marqué, a été l’une des plus discutées dans un film rempli de caméos surprenants de personnages Marvel.

Une suite pour Gambit ?

Ryan Reynolds, fervent soutien de l’inclusion de Channing Tatum dans Deadpool & Wolverine, a plaidé pour plus de Gambit dans l’univers cinématographique Marvel. Selon lui, les dirigeants de Marvel Studios ont été impressionnés par la performance de Tatum. Cela a redonné espoir à ce dernier pour un projet solo de Gambit. En août 2024, il a confirmé qu’il avait eu des discussions avec Marvel Studios pour faire revivre le film Gambit.

Une nouvelle direction pour Gambit

Bien que l’approche comique dévoilée par Caplan représente ce qui aurait pu être, le paysage actuel de Marvel Studios suggère une direction différente pour Gambit. Avec l’intégration officielle des personnages X-Men dans le MCU et Reynolds plaidant pour le retour de plus de personnages emblématiques, l’avenir de Gambit semble plus prometteur qu’il ne l’a été depuis des années. Que le futur projet Gambit conserve les éléments de l’intrigue originaux décrits par Caplan ou qu’il suive une nouvelle voie reste à voir. Mais une chose est certaine, l’élan est indéniablement en faveur de Tatum.