Un nouveau beat-em-up G.I. Joe est en préparation. Hasbro, le développeur Maple Powerd Games et l’éditeur Freedom Games ont attendu G.I. Joe: Wrath of Cobra. Ce futur jeu rétro vous mettra dans la peau de Duke, Scarlett, Snake Eyes, Roadblock et d’autres personnages emblématiques de la licence. G.I. Joe: Wrath of Cobra est un exemple supplémentaire, après TMNT: Shredder’s Revenger et le reboot de Double Dragon que le beat-em-up 2D profite clairement d’une jolie renaissance en ce début des années 2020.

G.I. Joe: Wrath of Cobra va poursuivre la renaissance du beat-em-up retro

Les développeurs du jeu promettent une grande variété d’éléments pour vous frayer un chemin jusqu’à vaincre Cobra. “Naviguez sur la terre, dans les airs, sur les mers et même dans l’Espace dans des lieux cultes comme Cobra Island, le Pit, la base sous-marine top-secrète de Cobra, et bien d’autres alors que vous tentez de déjouer les machinations du maléfique Cobra pour dominer le monde”, peut-on lire dans l’annonce du jeu. Tout un arsenal d’armes, d’explosifs et autre sont aussi au programme.

G.I. Joe: Wrath of Cobra propose deux modes, histoire et arcade, chacun permettant de jouer jusqu’à quatre joueurs en coopération (en ligne ou en local). Le tout dans “un adorable pixel art dessiné à la main” et des “cinématiques classiques style cartoon”. La bande-son, quant à elle, réalisée par Tee Lopes, le compositeur de TMNT: Shredder’s Revenge, semble proposer une approche moderne du thème classique de la série animée.

Preuve que le beat-em-up 2D a le vent en poupe

“G.I. Joe est l’une des licences les plus emblématiques des années 1980, à l’âge d’or des jeux d’arcade. Pour célébrer la popularité grandissante de ces jeux rétro, nous sommes ravis de collaborer avec Maple Powered Games et Freedom Games pour proposer aux fans de G.I. Joe notre toute première expérience Hasbro Retro Arcade avec cette interprétation excitante d’un beat-em-up 2D culte”, déclarait Eugene Evans, vice-président en charge de la stratégie et des licences numériques chez Hasbro.

G.I. Joe: Wrath of Cobra sera disponible sur Nintendo Switch, Windows, macOS et Linux au premier trimestre 2024. Vous pouvez d’ores-et-déjà ajouter le jeu à votre liste de souhaits sur Steam et Epic.