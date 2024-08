Futurama : un épisode controversé de 23 ans se voit discrètement attribuer une suite

L'épisode "Amazon Women in the Mood" de Futurama a suscité une controverse en raison de sa représentation stéréotypée et sexualisée des femmes amazones, ce qui a été perçu par certains comme sexiste.

Tl;dr L’épisode 3 de la saison 12 de Futurama, « The Temp », est une suite d’une histoire vieille de 23 ans.

Cet épisode fait référence à un des épisodes les plus controversés de la série, « Amazon Women In The Mood ».

La saison 12 de Futurama continue de s’appuyer sur des épisodes et des intrigues passées.

« The Temp » révèle qu’un autre membre faisait autrefois partie de l’équipe de Planet Express.

Futurama et la controverse

La saison 12 de Futurama, actuellement diffusée sur la plateforme de streaming Hulu, nous offre un regard neuf sur une vieille histoire. L’épisode 3, « The Temp », est en réalité une suite discrète d’une intrigue vieille de 23 ans, tirée d’un des épisodes les plus controversés de l’histoire de la série.

Un retour surprenant

Cet épisode se concentre sur le retour d’un ancien membre de l’équipe de Planet Express, un intérimaire nommé Frank. Il avait brièvement remplacé Fry suite à l’épisode « Amazon Women In The Mood » de la saison 3 de Futurama. « The Temp » met donc en lumière cette histoire oubliée, connectant ainsi le nouvel épisode à la continuité établie et apportant de nouvelles intrigues pour les futurs épisodes.

Un épisode populaire puis controversé

« Amazon Women In The Mood » a déclenché une controverse en raison de son traitement de certains sujets. Cet épisode de Futurama, qui se concentrait sur un double rendez-vous qui a mal tourné, a été critiqué pour sa représentation des normes de genre et des stéréotypes, ainsi que pour sa banalisation de l’agression sexuelle. Ce qui était à l’origine un épisode populaire a donc pris une teinte plus controversée avec le temps.

Une série qui n’oublie pas son passé

La douzième saison de Futurama semble déterminée à puiser dans ses anciens épisodes et intrigues. Que ce soit en revenant sur l’histoire personnelle de Fry, en modifiant le passé de Bender ou en explorant les relations passées entre les personnages, cette saison donne une nouvelle vie à des éléments de l’histoire passée de la série. « The Temp » est un exemple parfait de la manière dont Futurama continue de tracer sa voie vers l’avenir, sans oublier les tournants mémorables (et controversés) des saisons précédentes.