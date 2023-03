Fuse Games réunit d’anciens cadres de Criterion Games

Basé à Guildford avec une approche de travail hybride, Fuse Games vise à construire une équipe moderne, très performante et guidée par des valeurs qui fusionne une expérience approfondie avec des talents diversifiés et en pleine évolution pour créer des jeux amusants, passionnants et excitants pour un public de joueurs mondial.

Fondé par Matt Webster (directeur général), Steve Uphill (responsable du contenu), Pete Lake (responsable de la production), Andrei Shires (responsable de la technologie) et Alan McDairmant (responsable des opérations), le studio indépendant britannique Fuse Games est déjà pleinement concentré sur la création d’une licence originale pour consoles et PC qui allie une attention sans compromis à la sensation de jeu à un spectacle de grande envergure et à des innovations centrées sur le joueur dans le domaine du jeu social, de l’expression personnelle et de la créativité.

Hello World — FuseGames (@fuse_games) March 16, 2023

Matt Webster, directeur général de Fuse Games, a déclaré :

Nous aimons les jeux et nous aimons les créer. Nous sommes motivés par la recherche de solutions pour l’avenir, tant pour nous que pour cette merveilleuse industrie. Il faut une grande équipe pour faire de grands jeux, et nous nous efforçons donc d’inspirer et de guider la prochaine génération de développeurs de jeux et de leaders de l’industrie. Grâce à l’expérience de notre équipe, nous sommes conscients de la valeur que représente la formation de développeurs, et nous nous efforcerons de diriger, de faire grandir, de faire progresser et de faire fusionner nos collaborateurs avec une vision claire, guidée par nos valeurs communes.

Fuse Games, une nouvelle pépite pour le jeu vidéo au Royaume-Uni

Déjà fort de 17 membres, le studio cherche à se développer rapidement, ayant obtenu un financement important pour établir et construire des fondations solides alors que le développement de son premier titre commence. Fuse Games est basé à Guildford, au Royaume-Uni, et recrute actuellement pour des postes allant du diplômé au chef de projet dans toutes les disciplines. Fuse Games est conçu pour le travail hybride et accueille volontiers les candidats de l’extérieur du Royaume-Uni.