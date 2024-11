Fujifilm GFX ETERNA : une caméra dédiée au cinéma qui repousse les limites de l’image

Avec la GFX ETERNA, le fabricant japonais Fujifilm s'adresse aux cinéastes cherchant à capturer chaque détail en haute définition.

Une nouvelle ère pour Fujifilm

Fujifilm, reconnu pour son expertise dans le domaine de la photographie et de la vidéo, franchit un nouveau cap avec le développement de sa toute première caméra de cinéma, la GFX ETERNA. Prévue pour une sortie en 2025, cette caméra révolutionnaire marie l’héritage de la marque avec ses dernières avancées technologiques. Conçue spécifiquement pour les professionnels du cinéma, la GFX ETERNA s’appuie sur un capteur grand format GFX 102MP CMOS II HS, offrant une surface environ 1,7 fois plus grande que celle d’un capteur 35 mm, pour des images d’une netteté et d’une richesse de détails exceptionnelles.

Une technologie de pointe pour une qualité d’image inégalée

Au cœur de la GFX ETERNA, le capteur GFX 102MP CMOS II HS et le processeur d’image X-Processor 5 offrent des performances inédites en matière de capture d’images. Ce duo technologique, également présent dans le modèle phare de Fujifilm, le GFX100 II, permet aux cinéastes de produire des vidéos avec une qualité d’image extraordinaire, tout en offrant une grande flexibilité lors de la post-production. Le capteur haute résolution et le moteur de traitement rapide garantissent une reproduction fidèle des couleurs et des détails, même dans des conditions de lumière complexes. Ces caractéristiques répondent aux exigences les plus élevées des réalisateurs, tout en permettant une production vidéo rapide et économique, une nécessité dans l’industrie du cinéma moderne.

Un héritage solide au cœur de l’industrie cinématographique

Depuis sa fondation en 1934, Fujifilm s’est imposée comme un acteur incontournable de l’industrie cinématographique, d’abord en développant des films positifs pour le cinéma, puis en élargissant son offre avec des films négatifs en couleur ETERNA et des objectifs cinéma Premista et ZK Cabrio. Cette expertise dans le domaine de la capture d’images et des équipements professionnels fait de la GFX ETERNA un produit tout à fait naturel pour la marque. La GFX ETERNA, fruit de cette longue expérience, combine les performances des objectifs Fujinon avec les dernières avancées de la série GFX, désormais équipée pour la vidéo. Fujifilm continue ainsi de repousser les limites de la qualité d’image en cinéma, tout en s’adaptant aux besoins actuels de la production audiovisuelle.

Une réponse aux défis modernes de la production vidéo

En complément de la GFX ETERNA, Fujifilm prévoit le lancement d’un objectif zoom power GF de 32-90mm, spécifiquement conçu pour cette caméra à monture G, et d’un adaptateur de monture G vers PL, très prisé dans le milieu de la production cinématographique. Ces développements permettront aux cinéastes de bénéficier d’un système complet et modulable, répondant à divers besoins en matière de tournage, que ce soit pour des longs-métrages, des documentaires ou des contenus web. En anticipant l’évolution rapide de la demande pour des vidéos de qualité à la fois professionnelle et accessible, Fujifilm se positionne comme un leader dans l’innovation, avec une caméra qui promet de redéfinir les standards de l’industrie.