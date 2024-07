Fuite de « Warhammer 40 000: Space Marine 2 » deux mois avant sa sortie

Un build de développement est totalement fonctionnel et des vidéos commencent déjà à apparaître sur YouTube.

TL;DR Une version anticipée de Warhammer 40 000: Space Marine 2 a fuité.

L’opus présente quelques bugs, mais est jouable en ligne.

Les développeurs invitent les fans à attendre la sortie officielle.

Une fuite pour Warhammer 40 000: Space Marine 2

Selon les informations rapportées par Insider Gaming, une version non finalisée de Warhammer 40 000: Space Marine 2 a mystérieusement trouvé son chemin sur internet, deux mois avant sa sortie officielle. Il s’agirait d’une version qui, bien qu’imparfaite, serait pleinement jouable.

Un opus prometteur malgré quelques défauts

Ce build, atteignant pas moins de 75 Go, semble avoir été largement testé par les joueurs. Si cette version présente quelques désagréments tels que des éléments manquants et des structures de remplacement, elle offre néanmoins la possibilité de jeu en ligne, grâce aux données de serveur intégrées. Bien que nous ayons choisi de ne pas relayer les vidéos de gameplay apparaissant sur la toile, nous n’hésitons pas à partager la bande-annonce officielle, car le jeu semble très attrayant.

Mise en garde contre le téléchargement illégal

Nous rappelons cependant que la recherche de cette version sur les sites de torrents est déconseillée, non seulement par respect pour le travail acharné des concepteurs de l’opus, mais aussi pour éviter de subir un certain nombre de bugs. Comme on dit souvent, « les torrents, ce n’est plus ce que c’était ».

Appel au respect par les développeurs

Face à cette situation, Focus Entertainment et Saber Interactive, les développeurs du jeu, ont publié une déclaration. Ils remercient les fans pour leur soutien continu tout en les invitant à attendre la sortie officielle du jeu. Rappelons que Warhammer 40K: Space Marine 2 sera disponible sur PS5, Xbox Series S|X et PC à partir du 9 septembre.