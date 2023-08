Freelance : le réalisateur de Taken s’offre John Cena et Alison Brie

La superstar américaine John Cena retourne dans la comédie d’action avec Alison Brie pour Freelance.

Réalisé par Pierre Morel (Taken, The Gunman, Peppermint) à partir d’un scénario de Jacob Lentz (Jimmy Kimmel Live !, Big Night of Stars, Ed), le film Freelance se concentre sur Mason Petit, un opérateur des forces spéciales qui sort de sa retraite, alors qu’il devait se reconvertir en avocat, pour escorter une journaliste afin d’interviewer le dictateur d’un pays étranger, qui est impliqué dans un dangereux coup d’État qui commence peu de temps après leur arrivée. Ils seront donc rapidement contraints de s’enfuir ensemble dans la jungle et d’affronter de nombreux obstacles.

Un trailer pour Freelance

Freelance sortira au cinéma le 6 octobre prochain et arrivera par la suite sur Amazon Prime Video. Le casting est composé de John Cena, Alison Brie, Juan Pablo Raba, Alice Eve, Marton Csokas et Christian Slater.

En collaboration avec AGC Studios, Endurance Media et Relativity Media, les producteurs exécutifs sont Michael Arrieta, Danny Chan, Court Coursey, Marc Danon, Jaime Hernandez, Walter Josten, Lex Miron et David Robbins.