Formlabs : des imprimantes plus rapides et plus grandes avec ses modèles 4L et 4BL

Les modèles Form 4L et 4BL ont la capacité d'imprimer des objets près de cinq fois plus grands que ceux que peuvent produire les modèles Form 4 et 4B.

Tl;dr Formlabs lance deux nouvelles imprimantes 3D plus grandes et plus rapides.

Les nouveaux modèles peuvent imprimer de plus grands objets et des milliers de petites pièces par jour.

Formlabs a également introduit sa plateforme de développement pour une plus grande personnalisation.

Des imprimantes 3D plus grandes et plus rapides

Formlabs, un leader dans le domaine de l’impression 3D, a récemment dévoilé ses deux derniers modèles d’imprimantes 3D : la Form 4L et la Form 4BL. Ces nouvelles imprimantes sont des versions améliorées des modèles précédents, proposant une capacité de production plus grande et une vitesse d’impression accrue. En effet, elles sont capables d’imprimer des objets presque cinq fois plus grands que ce que pouvaient produire les modèles Form 4 et 4B originaux. De plus, leur vitesse d’impression atteint 80mm/heure, permettant ainsi de réaliser des impressions de grande taille en seulement six heures.

Des performances optimisées

En plus de pouvoir imprimer de plus grands objets, les imprimantes Form 4L et 4BL peuvent également être utilisées pour imprimer des milliers de petites pièces par jour, grâce à leur vitesse d’impression élevée. Cette performance est rendue possible par le nouveau design de la cartouche de l’entreprise, qui permet de distribuer la résine plus rapidement, tout en réduisant les déchets plastiques de 63% par rapport au design précédent.

Un outil polyvalent

Le « B » dans le nom Form 4BL signifie « biocompatible ». Cela signifie que cette imprimante peut être utilisée pour imprimer des matériaux destinés à des applications médicales. Cependant, ces nouvelles capacités et caractéristiques ont un coût. La Form 4L est vendue au prix de 9 999 $, tandis que l’original Form 4 est au prix de 4 499 $.

Une plateforme de développement pour plus de personnalisation

Formlabs a également introduit sa plateforme de développement. Cette nouvelle fonctionnalité donne aux utilisateurs la possibilité d’utiliser n’importe quel matériau sous licence sans restriction. Ils peuvent également modifier les paramètres de leur imprimante selon leurs préférences et la connecter à tout logiciel dont ils pourraient avoir besoin. Les membres auront également accès à des prix plus bas pour les matériaux et à des tarifs en vrac pour les grands projets de production.