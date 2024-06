FocusedOS, une application pour booster votre productivité. De nombreux outils réunis dans une seule app pour être plus efficace au quotidien.

Il existe aujourd’hui de nombreuses applications de productivité sur le marché et FocusedOS tente d’en combiner plusieurs. L’application, disponible sur tous les appareils Apple, peut bloquer les apps et sites distrayants, réduire la luminosité de tout l’écran excepté la fenêtre active et jouer des sons d’ambiance. L’idée est de permettre d’activer toutes ces fonctionnalités en appuyant simplement sur un bouton, pour vous laisser travailler dans les meilleures conditions et désactiver le tout quand vous avez terminé.

FocusedOS, une application pour booster votre productivité

Pour commencer, téléchargez l’application et décidez des fonctionnalités que vous souhaitez activer. Le premier onglet, “Behavior”, vous laisse réduire la luminosité de toutes les fenêtres sauf de la fenêtre active – similaire à ce que propose l’app HazeOver (5,99 €). Vous pouvez aussi limiter le nombre d’apps qui peuvent apparaître à l’écran et ajouter du texte personnalisé dans la barre de menu. Enfin, il y a une fonction pour cacher des icônes dans la barre de menu, similaire à l’app Bartender (25 €). Vous pouvez aussi cacher le fond d’écran ou même aller jusqu’à désactiver le Wi-Fi. À noter, ces fonctions ne sont pas disponibles sur les versions iPhone et iPad de l’app.

Dans l’onglet “Ambience”, vous pouvez choisir parmi une large variété de sons d’ambiance, ce qui vous évite d’avoir une app dédiée.

Il y a aussi des outils pour bloquer les apps et sites qui pourraient vous distraire. Vous pouvez choisir quelles apps bloquer ou n’autoriser que certaines d’entre elles. Pour les sites, c’est un peu plus simple : il y a des catégories prédéfinies que vous pouvez ajouter et vous pouvez aussi, bien sûr, ajoute rdes URL manuellement.

Enfin, si cela ne suffit pas, vous pouvez déclencher des Raccourcis Apple lorsque vous activez ou désactiver le mode Concentration. Vous pouvez utiliser cela pour désactiver les notifications, démarrer un timer ou quoi que ce soit d’autre.

De nombreux outils réunis dans une seule app pour être plus efficace au quotidien

La version gratuite vous permet de créer un “environnement”, ce qui signifie que vous pouvez configurer tout ce que vous voulez comme vous l’entendez, c’est comme cela que l’app fonctionne. La version payante, à 20 $ par an, permet de gérer plusieurs environnements, autrement dit de configurer les choses différemment pour différentes tâches. La version payante offre aussi la possibilité de synchroniser votre environnement actuel entre votre Mac, iPhone et iPad, de déverrouiller davantage de sons d’ambiance et d’exécuter un raccourci au démarrage d’un environnement.

Cette combinaison d’outils ne conviendra pas à tout le monde, mais si vous utilisez régulièrement plusieurs outils de productivité chaque fois que vous avez besoin de vous concentrer, FocusedOS pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. Essayez la version gratuite pour le savoir !