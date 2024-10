Flux 1.1 Pro booste la création d’images sur Freepik

Freepik a dévoilé Flux 1.1 Pro, une nouvelle version de son outil de génération d'images, permettant aux créateurs de produire des visuels six fois plus vite sans compromettre la qualité.

Tl;dr Flux 1.1 Pro, un nouveau modèle d’IA de génération d’images, est lancé.

Il offre une génération d’images plus rapide et plus réaliste que les versions précédentes.

Freepik sera la première plateforme à avoir accès à Flux 1.1 Pro.

Une nouvelle ère dans la génération d’images par IA

Flux, le modèle de génération d’IA de Black Forest Labs, a toujours été reconnu pour sa capacité à générer des images de qualité. Mais avec la sortie de Flux 1.1 Pro, ce logiciel open source franchit un cap supplémentaire.

Des performances accrues et un réalisme renforcé

Le modèle professionnel Flux 1.1 propose des améliorations significatives en matière de qualité d’image et de rapidité de génération. Lors des tests, il a montré une performance équivalente à Schnell, la version la plus légère de Flux, pour la génération d’images à résolution inférieure.

Flux 1.1 Pro permet une création d’images six fois plus rapide que son prédécesseur, tout en améliorant la qualité visuelle, la fidélité aux instructions fournies, ainsi que la diversité des résultats obtenus.

Flux 1.1 Pro : un outil disponible sur Freepik

Initialement, Freepik sera la seule plateforme de génération à avoir accès à Flux 1.1 Pro. Cependant, il sera également disponible via des appels API provenant d’autres fournisseurs. Pour marquer son lancement, Freepik rend le nouveau modèle accessible à tous les utilisateurs gratuitement jusqu’à la fin de la semaine.

Des résultats plus littéraux

Flux 1.1 Pro a été testé en avant-première, révélant une plus grande précision dans le respect des instructions, ce qui réduit le besoin de recourir à l’option d' »amélioration par IA » sur la plateforme Freepik. Cependant, des problèmes subsistent lors de la génération de visages lorsque plusieurs personnes apparaissent dans l’image.

Cette meilleure adhérence aux instructions conduit également à des résultats plus littéraux. Par exemple, pour obtenir une photo de type smartphone, il est préférable de spécifier le modèle du téléphone et le type de caméra plutôt que de simplement mentionner « photo de smartphone ».

Bien que le photoréalisme soit légèrement inférieur à celui de Flux 1 Pro, probablement en raison de réglages nécessaires, les gains de vitesse offerts par Flux 1.1 Pro sont indéniables, offrant une expérience utilisateur plus rapide et plus fluide.