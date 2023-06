Flintlock : The Siege of Dawn se voit reporter à 2024

Initialement prévu pour 2022 puis début 2023, A44 Games vise désormais une sortie en 2024 pour Flintlock : The Siege of Dawn.

Le studio néo-zélandais A44 Games annonce que son action-RPG à la troisième personne qui se déroule dans un monde fantastique où magie ancienne s’entremêle avec armes à poudre est de nouveau retardé de plusieurs mois :

Nous avons travaillé dur pour créer un monde ouvert unique et profondément détaillé qui regorge de combats palpitants, d’explorations gratifiantes et d’un véritable sens de la découverte. Il est important pour toute l’équipe que Flintlock soit une expérience spéciale, et nous nous devons, ainsi qu’à tous ceux qui suivent le jeu depuis son annonce, d’en faire le jeu le plus impressionnant et le plus inoubliable possible. Votre soutien constant et inébranlable a été incroyable. Chacun d’entre nous, chez A44 Games, se sent humblement inspiré par votre enthousiasme pour ce que nous sommes en train de créer et nous apprécions vraiment votre patience. Nous avons beaucoup de choses passionnantes à vous montrer et nous vous tiendrons au courant très bientôt.

Un trailer pour Flintlock : The Siege of Dawn

Flintlock : The Siege of Dawn sortira en 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC (Epic Games Store/Steam).

Dans Flintlock : The Siege of Dawn, les joueurs incarnent la féroce Nor Vanekt, membre de l’armée de la coalition qui cherche à se venger des dieux. Elle est suivie par un compagnon spécial appelé Enki, une créature magique qui ressemble à un renard et qui attaque les ennemis en se téléportant à travers des portails. Ces deux-là ne se contenteront pas de combattre des êtres puissants, tels que le Dieu de la Connaissance, ils devront aussi rassembler les Sapeurs de Blackstream, un groupe de combattants habiles, experts dans l’art d’utiliser la magie et les explosifs.