Firefox sous le feu des critiques : Mozilla rectifie ses conditions d’utilisation

Après une vague de critiques, Mozilla modifie les conditions d’utilisation de Firefox pour dissiper toute confusion sur l’usage des données.

Tl;dr Mozilla a modifié les conditions d’utilisation de Firefox suite à des critiques.

Les données des utilisateurs ne sont pas revendiquées par Mozilla.

Les utilisateurs peuvent contrôler le partage de leurs données, qui sont anonymisées.

Une formulation jugée trop large

La mise à jour initiale des conditions d’utilisation de Firefox avait suscité des inquiétudes parmi les utilisateurs. Certains craignaient que Mozilla ne revendique des droits sur toutes les données saisies dans le navigateur. Une phrase en particulier, qui accordait à Mozilla une licence mondiale sur ces données, avait alimenté les critiques. Bien que Mozilla ait affirmé qu’aucun changement réel dans l’exploitation des données n’avait eu lieu, la formulation floue laissait planer le doute. Face à la polémique, Mozilla a décidé de réécrire ses conditions pour mieux refléter ses pratiques.

Une clarification essentielle

Mozilla a tenu à préciser que les nouvelles conditions ne lui accordaient aucun droit de propriété sur les données des utilisateurs. La reformulation indique clairement que la collecte des informations sert uniquement à faire fonctionner le navigateur. L’entreprise rappelle également que l’utilisation des données reste encadrée par la politique de confidentialité de Firefox. En supprimant la référence à la politique d’utilisation acceptable, Mozilla espère éviter toute confusion supplémentaire.

L’impact du cadre légal

L’évolution des lois sur la protection des données a aussi influencé cette mise à jour. Mozilla a expliqué avoir retiré certaines déclarations générales sur la non-revente des données en raison de la complexité croissante des définitions légales. Par exemple, la loi californienne CCPA définit la « vente de données » de manière très large, incluant des actions comme la transmission ou le partage d’informations en échange d’un avantage commercial. Cette nuance légale a conduit Mozilla à adapter son langage pour éviter toute mauvaise interprétation.

Une transparence renforcée

Mozilla assure que les données partagées avec ses partenaires sont anonymisées et agrégées. Ces informations servent notamment à alimenter les publicités optionnelles sur la page Nouvel Onglet et les suggestions sponsorisées dans la barre de recherche. Les utilisateurs conservent la possibilité de gérer leurs préférences de partage dans les paramètres du navigateur. Avec cette révision des conditions d’utilisation, Mozilla cherche à rassurer sa communauté et à réaffirmer son engagement en faveur de la protection de la vie privée.