Firefox entre dans la course aux navigateurs sécurisés

Mozilla s’apprête à intégrer un VPN gratuit directement dans Firefox. Cette nouvelle fonctionnalité sera accessible sans avoir à installer d’extension supplémentaire, facilitant ainsi la navigation sécurisée pour tous les utilisateurs du navigateur.

Tl;dr Firefox intègre un VPN gratuit dans la version 149, offrant 50 Go de données mensuelles aux utilisateurs dans quatre pays.

Le VPN masque l’adresse IP et la localisation pour protéger la navigation, mais ne couvre que le trafic du navigateur.

Des questions demeurent sur le chiffrement réel et la politique de logs, malgré l’attrait de ce service gratuit.

Firefox muscle sa protection de la vie privée

Le navigateur Firefox vient d’annoncer une nouveauté majeure : l’arrivée, dès le 24 mars 2026 avec la version 149, d’un VPN gratuit directement intégré. Cette fonctionnalité vise à renforcer la confidentialité des internautes sans leur imposer l’installation d’une application tierce ou d’une extension supplémentaire. D’emblée, ce service sera accessible aux utilisateurs résidant en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis, avec un généreux volume de 50 Go de données mensuelles offertes.

Concrètement, le VPN de Firefox repose sur un mécanisme de proxy, redirigeant le trafic du navigateur pour masquer votre adresse IP et votre localisation. L’objectif affiché est simple : réduire la collecte de données par les sites web et les annonceurs lors de vos sessions de navigation. Il faut toutefois souligner que cette protection concerne uniquement les activités réalisées depuis le navigateur : les autres applications continuent d’utiliser votre connexion habituelle.

Un point demeure flou, malgré les affirmations rassurantes de Mozilla : le niveau réel de chiffrement employé. Là où des VPN reconnus s’appuient sur l’AES-256, aucune précision n’est donnée ici. De même, la politique exacte concernant les journaux d’activité (logs) reste à clarifier, alors même que la version premium « Mozilla VPN » garantit une politique stricte sans logs et un audit indépendant.

Tendance des navigateurs : vers toujours plus de confidentialité

Firefox n’est pas isolé dans cette course à la vie privée. Des concurrents tels qu’Opera, Vivaldi, ou encore Brave, proposent déjà leur propre solution intégrée : certains via un partenariat (par exemple entre Vivaldi et Proton VPN), d’autres avec un service qui couvre l’ensemble du terminal et promet un strict respect de la vie privée.

Si l’offre gratuite de Mozilla Firefox se distingue par sa générosité, on notera que Windscribe Free plafonne à 15 Go mensuels ou PrivadoVPN Free à 10 Go, elle suscite néanmoins quelques interrogations légitimes. Car comme souvent dans l’univers des VPN gratuits, vigilance est de mise : certains services peu scrupuleux collectent des données ou injectent des publicités.

Mise en garde et conseils pratiques

Pour bénéficier du VPN dès sa mise à disposition, il suffira d’activer l’option dans le menu paramètres du navigateur après mise à jour. Toutefois, il reste conseillé d’opter pour des solutions reconnues qui :

S’appuient sur une transparence totale quant à leurs politiques .

. Bénéficient d’audits réguliers .

. Délivrent un niveau élevé de sécurité.

En définitive, si ce lancement marque une étape importante pour la confidentialité en ligne grand public, il appelle aussi à garder un œil critique sur les garanties techniques réelles apportées par ces outils.