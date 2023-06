Final Fantasy 7 Rebirth : l’histoire s’étalera sur deux disques Blu-ray

L'éditeur japonais Square Enix va encore enrichir la narration et l’univers de Final Fantasy 7 avec FF7 Rebirth, la suite de FF7 Remake.

Dans Final Fantasy 7 Rebirth, les personnages Cloud Strife, Barret Wallace, Tifa Lockheart, Aerith Gainsborough et Red XIII se lancent sur les traces du machiavélique Séphiroth assoiffé de vengeance après leur fuite de la mégalopole dystopique Midgar. En plus de découvrir un scénario prenant et riches en mystères, tout en étant témoins de l’évolution de chacun des membres de l’équipe dont les liens devront se renforcer afin de pouvoir lutter ensemble contre de puissants ennemis, les joueurs vont également voir Yuffie Kisaragi (déjà jouable dans l’extension Episode INTERmission de Final Fantasy 7 Remake Intergrade avec Sonon Kusakabe) et Vincent Valentine accompagner le groupe mené par l’ancien membre du SOLDAT de la Shinra.

Final Fantasy VII Rebirth launches on 2 discs in early 2024 on PlayStation 5. #FF7R pic.twitter.com/040j4fxIz0 — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) June 8, 2023

Yoshinori Kitase, producteur de Final Fantasy 7 Rebirth chez Square Enix, a déclaré :

Ce sera un honneur de faire découvrir FF7 Rebirth aux joueuses et aux joueurs du monde entier d’ici l’année prochaine. Dans le nouveau volet de cette histoire captivante, Cloud et ses amis ; certains nouveaux, d’autres familiers ; se lancent dans une nouvelle aventure. Ainsi, même les personnes qui ne connaissent pas le précédent opus ou Final Fantasy 7 pourront profiter de l’histoire. Toute l’équipe a travaillé avec ardeur et avec amour pour l’univers de FF7 afin d’offrir une expérience inoubliable pour les néophytes comme pour les fans de longue date. Le jeu atteint de nouveaux sommets de narration cinématique et propose des combats immersifs et frénétiques, ainsi que de l’exploration dans un monde immense.

Un deuxième trailer pour Final Fantasy 7 Rebirth

Final Fantasy 7 Rebirth sortira début 2024 en exclusivité sur PS5.