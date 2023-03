Final Fantasy 16 : un gameplay nerveux à la Devil May Cry

L'éditeur japonais Square Enix fait un point sur les combats en temps réel de Final Fantasy 16 avec une présentation détaillée.

Pour créer une expérience d’action en temps réel inégalée avec Final Fantasy 16 sur PS5, le producteur Naoki Yoshida s’est entouré de Ryota Suzuki, l’ancien responsable des combats chez Capcom sur des licences comme Devil May Cry, Monster Hunter, Dragon’s Dogma, Onimusha ou encore Street Fighter.

Le système de combat de FF16 peut être divisé en deux types de combats distincts. Tout d’abord, les combats où le joueur contrôle Clive Rosfield, et où il utilise des capacités provenant des différents Eikons qu’il rencontre au cours de son voyage. Et le deuxième type de combat que nous avons sont les batailles à grande échelle dans lesquelles Clive contrôle un Eikon pour combattre un autre Eikon. Non seulement ces affrontements diffèrent des combats normaux, mais ils sont tous des expériences originales et uniques créées de toutes pièces pour être spécifiques à chaque combat.

Si Final Fantasy 7 Remake avait déjà ouvert la voie pour un gameplay action-RPG plus rapide et nerveux, les combats de Final Fantasy 16 seront très nerveux et vifs, en plus d’être particulièrement violents voire gores à certains moments :

Les batailles de boss, ces combats épiques d’Eikon contre Eikon, sont toutes créées de toutes pièces pour être uniques à chaque bataille. Ils ne sont pas réutilisés dans le jeu, ils ne sont utilisés qu’une seule fois, et nous espérons apporter aux joueurs une expérience unique et passionnante pour chacune des batailles. Il en existe de nombreux types, allant d’une sensation de poids lourd, comme un match de lutte professionnelle, à des combats plus proches du tir en 3D ou de l’action intense.

Clive Rosfield ne voyagera pas seul dans Final Fantasy 16

Si les joueurs suivent l’aventure de Clive Rosfield, dont les motivations intimes le conduisent sur la voie de la vengeance, Final Fantasy 16 mettra également en avant d’autres personnages qui se joindront au personnage principal :

Clive aura la possibilité de combattre en groupe. Cependant, parce qu’encore une fois, avec notre conception du jeu, nous voulions que les joueurs puissent se concentrer sur les batailles d’action en temps réel, les membres du groupe seront entièrement contrôlés par l’IA. Cela dit, en plus des combats, les membres de la troupe discutent beaucoup entre eux tout au long du jeu, et ils apportent beaucoup à l’histoire. Alors que les autres membres du groupe ne sont souvent que temporairement avec Clive, et sont entièrement contrôlés par l’IA, le fidèle chien de Clive, Torgal, est presque toujours avec Clive, peu importe qui est avec lui. En outre, Clive peut également donner à Torgal des ordres simples, comme vous le voyez ici, pour affecter la façon dont il se bat au combat. Bien sûr, pour les joueurs qui trouveraient cela trop compliqué, nous avons un accessoire qui permet d’automatiser complètement toutes ces commandes.

Naoki Yoshida explique à quoi s’attendre avec les capacités des Eikons :

Au fur et à mesure de la progression du jeu, Clive aura l’occasion d’apprendre de nouvelles et passionnantes capacités auprès des Eikons qu’il rencontre au cours de l’histoire. Celles-ci peuvent être utilisées en plus des capacités par défaut de Clive. Elles peuvent être achetées et améliorées grâce aux points de capacité gagnés en montant de niveau, et elles peuvent être utilisées pour s’adapter au style de jeu de chaque joueur. Bien sûr, pour ceux qui n’arrivent pas à se décider, il y a une fonction qui permet d’acquérir automatiquement les capacités recommandées, ainsi qu’une option de re-spécification qui permet aux joueurs de re-spécifier leur build à tout moment, sans aucun coût.

Final Fantasy 16, le Devil May Cry de Square Enix dans un environnement heroic-fantasy

Final Fantasy 16 sortira le 22 juin prochain en exclusivité sur PS5.