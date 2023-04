Final Fantasy 16 : un bundle PS5 en Occident et des accessoires collectors au Japon

Sony Interactive Entertainment et l'éditeur japonais Square Enix vont proposer un bundle PS5 et des accessoires collectors pour Final Fantasy 16.

Le bundle PS5 de Final Fantasy 16 sera disponible en précommande dès le 4 mai prochain pour 609,99 euros en Europe, plus ou moins 670 dollars aux USA et 67.980 yens (ou 56.980 yens avec le modèle sans lecteur Blu-ray 4K UHD) au Japon via la boutique en ligne PlayStation Direct ainsi que les revendeurs partenaires. La sortie est planifiée en même temps que celle du premier véritable action-RPG issu de la saga principale de Square Enix, à savoir le 22 juin prochain.

The PS5 Console Final Fantasy XVI Bundle launches June 22. Pre-order from https://t.co/y9oEB5aBse starting May 4 pic.twitter.com/Poez24d1HU — PlayStation (@PlayStation) April 26, 2023

Le marketing de Final Fantasy 16 bat son plein avec la PS5 de Sony

Les joueurs nippons auront d’ailleurs droit à des accessoires collectors, exclusives et en quantités limitées aux couleurs de Final Fantasy 16, à savoir une DualSense au coloris Midnight Black avec un motif de cristal appliqué sur le pavé tactile avec du bleu vif et de l’or métallique pour égailler le tout (8.980 yens) et une faceplate PS5 au coloris Midnight Black avec des illustrations des invocations Ifrit et Phénix réalisées par l’artiste Yoshitaka Amano (7.980 yens).