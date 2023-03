Final Fantasy 16 : le développement est terminé

Square Enix annonce que Final Fantasy 16 est gold.

Le statut gold de Final Fantasy 16 signifie que le développement est terminé et que la première copie physique de l’action-RPG est maintenant prête à être envoyée en pressage afin de lancer la production de masse. L’équipe de développement, la Creative Business Unit III de l’éditeur japonais Square Enix, devrait tout de même continuer à travailler sur le jeu et à le peaufiner dans les semaines à venir, mais tout cela se fera sous la forme de correctifs pour de futures mises à jour.

Final Fantasy 16 sortira exclusivement sur PS5 à partir du 22 juin prochain. Une démo sera disponible environ deux semaines avant la sortie du jeu, et les joueurs pourront transférer leurs données dans la version complète.

Le synopsis de Final Fantasy 16 :

Le soleil se couche sur la terre de Valisthéa. Pendant des siècles, les gens ont afflué vers ses cristaux-mères pour profiter de leur bénédiction – l’éther abondant qui alimente les magies dont ils dépendent dans leur vie de tous les jours. Alors que l’éther commence à s’estomper et que les terres mortes sans vie s’étendent de plus en plus, la lutte pour la possession des dernières lueurs des Mères devient de plus en plus féroce. Pourtant, au milieu de la tempête qui s’intensifie, certains pensent que l’héritage des cristaux a façonné le destin de l’humanité depuis assez longtemps.