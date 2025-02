Fight or Flight fait renouer Josh Hartnett avec ses débuts d’action

Vingt ans après Black Hawk Down, Josh Hartnett, la star du film, affirme que son nouveau film d'action Fight or Flight le ramène à l'époque dorée de ses séquences de cascades spectaculaires.

Tl;dr Josh Hartnett s’implique dans le film d’action brutal Fight or Flight.

Il réalise lui-même ses cascades pour la première fois depuis ses 20 ans.

Le film a été réalisé avec un budget modeste mais une équipe expérimentée.

Josh Hartnett revient au devant de la scène

Josh Hartnett, célèbre acteur hollywoodien, fait son grand retour dans le nouveau film d’action Fight or Flight. Il y incarne un mercenaire qui est rappelé à ses devoirs après des années de fuite. Le film, réalisé par James Madigan, est remarquablement brutal, avec une série de cascades à couper le souffle, allant d’un combat dans les toilettes à une boucherie à la tronçonneuse.

Un défi intéressant pour l’acteur

« J’ai eu l’opportunité de faire mes propres cascades pour ce film, ce que je n’ai pas fait depuis mes 20 ans », a déclaré Hartnett dans une interview à GamesRadar+. « C’est très différent quand on est dans la quarantaine, mais j’ai pensé que ce serait un défi intéressant. » Cette expérience a été l’un des principaux attraits pour l’acteur lorsqu’il a accepté de jouer dans ce thriller palpitant.

Une préparation intense pour des scènes d’action impressionnantes

L’acteur a dû se préparer intensément pour les séquences d’action épiques du film. Cela a impliqué de se remettre en forme et de s’entraîner pendant environ six semaines avec les équipes de cascadeurs. « Il y avait une scène où je devais faire une entrée avec un chariot à boisson, puis on traverse une série de combats différents, le tout filmé d’un seul trait. » raconte l’acteur.

Malgré un budget modeste, le film a réussi à créer des scènes d’action impressionnantes grâce à une équipe expérimentée. Selon Hartnett, ils ont bénéficié de l’aide d’une équipe de direction de la photographie (DOP) qui avait travaillé sur The Raid, ainsi que d’autres films d’action réalistes et bien réalisés.

Une performance théâtrale pleine d’action

Mais le plus impressionnant, c’est que toutes ces scènes ont été travaillées comme des performances théâtrales. « Nous voulions nous assurer que nous pouvions réellement le faire. Ce n’était pas seulement un coup de poing ou un coup de pied à la fois, c’était bien plus que ça. » explique Hartnett.

Malgré les défis, le travail acharné de l’équipe de Fight or Flight a porté ses fruits, offrant au public un spectacle d’action captivant et intense.