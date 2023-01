Fellow Opus, un broyeur à café que vous aurez envie de montrer

Fellow Opus est un broyeur à café qui en impose, en plus d'être extrêmement polyvalent.

Depuis quelques années, la machine à café a fait sa révolution, si l’on peut dire. Qu’il s’agisse de fonctionnalités, de connectivité, bien sûr, mais aussi de style. Résultat de l’opération, certaines machines deviennent la pièce centrale d’une cuisine ou d’un salon. Avec des modèles vraiment imposants, pesant plusieurs dizaines de kilos. En voici une nouvelle qui devrait faire sensation.

Fellow est une marque bien connue chez les amateurs de café pour ses accessoires au design toujours très léché. L’entreprise propose un catalogue très complet, allant des bouilloires aux mugs en passant par les machines et autres broyeurs. Et si le premier broyeur de la société, le Ode, était assez simple en termes de fonctions, l’entreprise lancera le mois prochain un modèle bien plus polyvalent. Le Opus est un broyeur conique qui peut gérer de nombreuses préparations, de l’espresso le plus fin à un cold brew plus grossier.

À l’intérieur, six lames de 40 mm pour offrir un broyage homogène dans chacun des 41 paramètres différents. Que vous vouliez préparer un AeroPress ou café piston, l’Opus couvre bien plus de styles que le broyeur à plat Ode. Fello a intégré sa technologie antistatique dans ce nouveau modèle, ce qui permet, selon l’entreprise, de limiter au maximum la saleté. Il y a aussi un arrêt automatique programmé, un chargement pour dose unique, une trémie d’une contenance de 110 grammes et une calibration sans outil. La machine Opus sera disponible dans le courant du mois de février pour 195 $, bien moins cher que la Ode de deuxième génération.

Si vous êtes amateur de café et que vous variez souvent les plaisirs, si l’on peut dire, ce peut être le broyeur qu’il vous faut.