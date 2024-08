Feeeed, l’app qui vous permet de consulter vos articles, Reddit et YouTube en un même endroit

Feeeed, l'app pour appareils Apple qui vous permet de consulter vos articles, Reddit et YouTube en un même endroit. Présentation.

Pourquoi se contenter des flux d’actualité de vos sites et apps sociales préférés lorsqu’il est possible de créer un flux qui les contient tous ? Des services RSS comme Feedly et Inoreader sont parfaits pour une expérience « journal », mais cela ne fonctionne que pour les articles. Et aujourd’hui, qu’on le veuille ou non, le contenu est dissimulé sur de multiples plateformes, comme YouTube, Reddit, Threads ou encore Substack. Pour tout suivre, tout le temps, il faut un outil qui va au-delà du RSS.

C’est précisément ce que propose l’app Feeeed (avec quatre e), disponible sur les plateformes Apple – iPhone, iPad et Mac, avec le design de la marque à la pomme et une interface fluide et rapide. C’est le projet de cœur de Nate Parrott, designer pour The Browser Company, à qui l’on doit le navigateur Arc. Arc est reconnu pour son design très léché et l’app Feeeed propose cette même magie dans votre flux d’actualités. L’app est gratuite, mise à jour régulièrement et Nate a même ajouté des résumés rapides générés par l’IA pour les articles.

Organisez votre propre flux d’actualités

Organiser son propre flux dans Feeeed prend du temps, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Lorsque vous lancez l’app pour la première fois, cette dernière vous propose des configurations basiques, mais il est préférable d’opter pour la configuration manuelle. Comme dans les apps RSS, l’écran Abonnements affiche des flux de plateformes populaires et vous pouvez rechercher et ajouter n’importe quel flux RSS (vous pouvez même importer les vôtres via un fichier OPML).

Mais les choses deviennent vraiment intéressantes lorsque vous faites YouTube et Reddit dans la danse. Ouvrez le menu YouTube et il est possible de rechercher et s’abonner à n’importe quelle chaîne pour l’ajouter dans votre flux. Pour Reddit, il suffit de saisir le nom d’un subreddit et l’app vous affiche les nouveaux posts. Maintenant que les apps tierces ont disparu, ce peut être un bon moyen de rester à jour sans se perdre dans l’app Reddit complète. Il en va de même pour Tumblr, Substack et TikTok. L’app prend même en charge les comptes Mastodon et tous ceux du Fediverse, y compris Threads. Malheureusement, il faut chercher chaque compte via son nom exact pour pouvoir l’ajouter.

L’app dispose aussi d’une fonctionnalité newsletter qui se connecte à votre compte Gmail. Je n’ai pas pu la tester, Google semblant avoir bloqué le compte de Feeeed. Espérons que cela soit réparé bientôt.

Quoi qu’il en soit, façonner votre flux d’actualités est l’opération la plus fastidieuse, mais c’est précisément là tout l’intérêt. Une fois toutes vos sources correctement ajoutées, vous pouvez consulter les contenus sans la moindre difficulté.

Une expérience de flux unique

Là où Feeeed sort vraiment du lot, c’est dans le flux en lui-même. L’app réalise des regroupements assez intelligents pour s’assurer que des articles similaires de sources différentes ne soient pas répétés. De plus, il y a des images d’aperçu et vous voyez trois articles pour chaque source sur une carte. C’est le juste milieu entre le Twitter d’autrefois et le flux algorithmique de X.

Ce qui est aussi très bien réussi, c’est l’intégration des sources non RSS. Les vidéos YouTube apparaissent directement dans le flux et vous pouvez les regarder en plein écran ou via le lecteur embarqué. Le tout sans commentaire ni publicité. Les posts Reddit s’affichent dans la vue article et vous pouvez facilement faire apparaître les commentaires. Les publications Mastodon ont aussi droit à un plein aperçu dans le flux.

Si vous êtes un puriste, vous pouvez choisir, dans les Paramètres, l’option « Chronologique » dans le système de tri pour une timeline plus simple. Là, vous pouvez aussi choisir de voir les contenus en tant que liste plutôt que cartes. L’app offre aussi diverses options pour bloquer certains termes.

L’expérience de lecture dans Feeeed est aussi très réussie. Les articles s’affichent dans un lecteur sans publicité et épuré par défaut, et il est possible d’ajouter un résumé IA si vous le souhaitez. L’app aussi sa propre fonctionnalité de liste de lecture et le menu de partage est facile à trouver.