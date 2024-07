« Fast & Furious » : L’abandon du concept original a sauvé la saga après deux échecs au box-office

La franchise "Fast & Furious" a évolué sur deux décennies.

Une saga cinématographique incontournable

Fort de dix films et plus de deux décennies d’existence, la franchise Fast & Furious est devenue un véritable pilier du cinéma d’action. Son succès au box-office est incontestable et les audiences attendent avec impatience chaque nouveau volet. Pourtant, la saga a connu quelques difficultés de croissance, notamment en termes de chronologie et d’évolution de la nature des films.

Un thème central : la famille

La famille est le fil rouge qui lie tous les films de la franchise Fast & Furious. Le premier film mettait en scène Dom Toretto protégeant sa sœur et ses amis à travers ses courses de rue et ses vols. Cependant, les films ont évolué, passant de l’histoire de petits criminels à celle de génies de l’espionnage multinational embarqués dans des missions extraordinaire. Ce changement a été crucial pour la survie de la franchise.

Des erreurs de parcours et une évolution nécessaire

Après quelques faux pas avec 2 Fast 2 Furious et Tokyo Drift, la franchise a réalisé qu’elle devait se renouveler. Le flop financier de The Fast and The Furious: Tokyo Drift a signalé que la franchise devait se réinventer pour éviter de se limiter à des suites directement sorties en DVD. Un casting plus cohérent et une narration mondiale ont permis de revitaliser la série.

Plus qu’une simple histoire de voitures

La franchise Fast & Furious a compris qu’elle avait besoin d’un ancrage fort pour que le public puisse s’y identifier. Un ensemble de films basé uniquement sur des courses de rue manquait des enjeux nécessaires pour être durable. La saga a donc remplacé les courses de rue par des braquages internationaux et des organisations gouvernementales obscures. Chaque film contient toujours une course, mais celle-ci est désormais un clin d’œil nostalgique aux racines de la franchise.