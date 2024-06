Fast and Furious 11 : Cipher devrait officiellement s’allier avec Dominic Toretto et sa famille

L'évolution de Cipher dans la saga Fast and Furious pourrait atteindre un point culminant avec une potentielle alliance avec Dominic Toretto. De cyber-terroriste redoutée à alliée improbable, son parcours promet de surprendre les fans.

Tl;dr Le retour de Han dans Fast and Furious est controversé.

La rédemption rapide de Shaw dans The Fate of the Furious est critiquée.

Le film Fast X laisse présager une possible rédemption de Cipher.

La potentielle rédemption de Cipher pourrait être un affront à Elena, tuée par cette dernière.

Fast and Furious : une saga aux rebondissements controversés

Au cours de son évolution, la saga Fast and Furious a connu de nombreuses controverses. L’une des plus marquantes concerne le personnage de Han, qui a été ramené à la vie dans F9, au grand dam de certains fans.

La rédemption discutable de Shaw dans The Fate of the Furious

The Fate of the Furious, le huitième opus de la série, a suscité un tollé parmi les fans. En effet, le personnage de Shaw, interprété par Jason Statham, a été rapidement pardonné et intégré à la famille de Toretto après avoir sauvé son fils. Cette rédemption hâtive a été perçue comme un affront au personnage de Han, que Shaw est censé avoir tué.

Une potentielle rédemption de Cipher dans Fast and Furious 11 ?

Dans Fast X, la franchise laisse présager une possible rédemption de Cipher, un personnage controversé interprété par Charlize Theron. Malgré ses actions passées, notamment le meurtre d’Elena, la mère de l’enfant de Dominic Toretto, Cipher pourrait se ranger du côté des héros dans Fast and Furious 11.

Un affront envers le personnage d’Elena ?

Si cette rédemption devait avoir lieu, elle pourrait être perçue comme un manque de respect envers le personnage d’Elena, tout comme la rédemption de Shaw a été critiquée par les fans de Han. Selon eux, le pardon accordé à Cipher dans Fast and Furious 11 serait une insulte à la mémoire d’Elena.