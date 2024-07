Faites des rencontres avec tout et tout le monde dans le jeu « Date Everything » !

Dans le jeu de simulation de rencontre développé par Team17 et Sassy Chap Games, des objets du quotidien se transforment en partenaires très séduisants.

Des chaussettes solitaires qui clignotent de l’œil dans une laverie à la table à dessin romantique qui se languit dans le salon, imaginez si les objets familiers que vous manipulez jour après jour se transformaient tout à coup en partenaires de rencontres possibles ? Un nouveau jeu de simulation de rencontres, titré Date Everything!, transforme cette pensée farfelue en une réalité virtuelle captivante.

Votre maison, source d’amour et d’amitié

Embarquez dans un voyage romantique inhabituel grâce au studio LA-based Sassy Chap Games. À l’aide d’une paire de lunettes spéciales, le « Dateviator », les joueurs voient les objets de leur maison se métamorphoser en candidats potentiels aux rendez-vous. Pas moins de 100 objets de votre demeure, allant du frigo à la table à dessin, se dotent de voix, de styles et de personnalités sets pour vous séduire.

Ainsi, votre humble aspirateur peut se transformer en un irrésistible séducteur nommé Hoove, tandis que le panier à linge devient Harper, une séduisante rousse au tempérament de feu. Le jeu propose un système de relations qui peut évoluer selon trois directions : Amour, Ami ou Haine, selon vos choix et actions au cours de la partie.

Une aventure vocale avec Sassy Chap Games

Pour couronner le tout, chaque personnage est pleinement doublé ! La liste des voix comprend des noms familiers comme Felicia Day, Johnny Yong Bosch et Grey DeLisle. À mi-chemin entre le surréalisme et une expérimentation ludique audacieuse, Date Everything!, est bien plus qu’un simple jeu de simulation de rencontres. C’est une nouvelle façon de comprendre nos relations aux objets qui nous entourent.