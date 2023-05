F1 23 : le mode histoire Point de Rupture revient avec un nouveau chapitre

Aiden Jackson et Devon Butler, anciens rivaux désormais coéquipiers au sein de la nouvelle écurie Konnersport Racing Team, seront les protagonistes du nouveau chapitre du mode histoire Point de Rupture de F1 23.

Déjà présent dans F1 2021, le mode histoire Point de Rupture revient avec un nouveau chapitre dans F1 23 où Aiden Jackson et Devon Butler vont devoir mettre la nouvelle écurie Konnersport Racing Team sur le toit du monde en écrasant les équipes et les pilotes du monde réel sur de nombreux circuits populaires comme Paul Ricard en France, Shanghai en Chine et Portimão au Portugal. Le chemin sera semé de rebondissements et d’embûches, notamment à cause de nouvelles rivalités, mais également de nouveaux défis à relever pour faire passer leur carrière au niveau supérieur.

Welcome to Konnersport Racing Team 🟣🟡 With Devon Butler in the cockpit, the latest team on the grid aren't holding back 😤 #F123's reveal gets underway, May 1 🏁#BeTheLastToBrake pic.twitter.com/ObAvPusU8H — EA SPORTS™ F1® (@EASPORTSF1) April 28, 2023

Lee Mather, directeur créatif senior chez Codemasters, a déclaré :

Le retour du mode histoire Point de Rupture permet aux joueurs de s’immerger dans l’univers de la course et offre un regard unique sur la F1 en plus des caractéristiques de course authentiques coutumiers de nos joueurs. Notre relation étroite avec les équipes nous a permis d’affiner notre modèle de maniabilité, d’ajouter plus de réalisme au jeu à la manette, et d’implémenter un nouveau système d’encodage des couleurs utilisé au cinéma et à la télévision pour créer une expérience plus fidèle à la réalité.

F1 23 et ses différentes éditions

L’Édition Standard physique et numérique (5000 PitCoin et pack F1 World Starter en bonus de précommande) de F1 23 mettra en vedette Charles Leclerc, ambassadeur d’EA Sports, aux côtés de Lewis Hamilton et Lando Norris, tandis que Max Verstappen sera en couverture de l’Édition Champions, exclusivement disponible en numérique, qui inclut du contenu issu du Grand Prix de Las Vegas pour une durée limitée, le pack Race Wear dédié au pilote néerlandais de Red Bull Racing, le pack Point de Rupture avec deux icônes et un objet cosmétique, la mise à niveau de l’ancienne génération à la nouvelle génération de consoles, quatre nouvelles icônes Mon Écurie, un boost d’XP, le pack F1 World Bumper, 18.000 PitCoin et un accès anticipé de trois jours à partir du 13 juin prochain.

Un trailer pour F1 23

En termes d’ajouts et d’améliorations pour le gameplay, une nouvelle technologie baptisée “Precision Drive” permettra aux joueurs de F1 23 qui utilisent leur manette d’avoir un meilleur contrôle et une plus grande confiance dans les moments cruciaux des courses. Par ailleurs, les courses peuvent désormais être réglées sur 33% de leur distance réelle (les réglages précédents étaient un tour complet, un demi-tour, un quart de tour ou cinq tours), ce qui permet d’élargir encore l’accessibilité à un public de plus en plus nombreux. Enfin, pour les fans de longue date qui le demandaient, les arrêts et les redémarrages sous drapeau rouge feront partie du jeu de cette année, pour la première fois. Codemasters affirme également avoir puisé dans les données des équipes de F1 pour créer un modèle de maniabilité plus fidèle à la réalité en termes d’aérodynamisme et d’adhérence des pneus. Les améliorations apportées aux moteurs en termes de couple et d’inertie signifient également que le contrôle de l’accélérateur est plus authentique et offre un plus grand niveau de connexion avec la voiture.

F1 23 sortira le 16 juin prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via EA App, Epic Games Store et Steam.