Explication du rôle de la Bouche de Sauron dans le Seigneur des Anneaux

Découvrez l'identité, l'histoire et les changements cinématographiques du personnage de la Bouche de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux.

Tl;dr La Bouche de Sauron est un personnage mystérieux de Le Seigneur des Anneaux.

Il est un descendant des Númenóréens Noirs, un lieutenant et un sorcier dans l’armée de Sauron.

L’adaptation cinématographique de Peter Jackson a modifié certains aspects de ce personnage.

La Bouche de Sauron : un personnage énigmatique

Dans l’univers du Seigneur des Anneaux, de nombreux personnages marquent l’imaginaire. Parmi eux, la Bouche de Sauron, une figure mystérieuse et grotesque, se démarque. Présent dans le troisième volet du roman, Le Retour du Roi, ce personnage a été supprimé du film initial de Peter Jackson, mais réintroduit dans l’édition étendue.

Un personnage issu des Númenóréens Noirs

D’après J.R.R. Tolkien, créateur de ce monde fantastique, la Bouche de Sauron est issue de la lignée des Númenóréens Noirs. Ces derniers, descendants des premiers Hommes qui se sont battus contre le maléfique Morgoth, ont fini par s’installer à Númenor, une île où ils cohabitaient pacifiquement avec les Elfes. Cependant, leur jalousie envers l’immortalité des Elfes et des Valar – les demi-dieux de Tolkien – a engendré leur corruption par Sauron.

Un lieutenant et un sorcier au service de Sauron

La Bouche de Sauron ne se contente pas d’être un simple messager pour le Seigneur des Ténèbres. En effet, il est également présenté comme le Lieutenant de la Tour de Barad-dûr. Ce statut militaire semble indiquer qu’il occupe une place de choix dans l’armée de Sauron, au-dessus de nombreux Orcs et Hommes. De plus, il est décrit comme un sorcier et est souvent vu chevauchant un cheval démoniaque.

Des changements notables dans l’adaptation cinématographique

Peter Jackson, dans son adaptation cinématographique, a apporté quelques modifications à ce personnage. Par exemple, dans le livre, la Bouche de Sauron négocie avec Gandalf, tandis que dans le film, c’est avec Aragorn. De plus, alors que dans le roman, il négocie avec la vie de Frodo en jeu, dans le film, il laisse entendre que Frodo a été torturé et tué.