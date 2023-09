EVE Galaxy Conquest, un 4X free-to-play sur iOS et Android

CCP Shanghai dévoile EVE Galaxy Conquest.

L’univers d’EVE Online s’étend sur les smartphones avec EVE Galaxy Conquest, un nouveau jeu de stratégie 4X où l’État Caldari, la Fédération Gallente, l’Empire Amarr et la République Minmatar vont partir à la conquête de vastes étendues stellaires dans le cosmos de New Eden à bord de vaisseaux emblématiques de la licence. Ils devront exploiter les ressources des planètes pour étendre leur territoire et exterminer la menace ennemie.

Bing Xi, directeur général et producteur exécutif chez CCP Shanghai, a déclaré :

Notre équipe a mis beaucoup d’amour dans la création d’EVE Galaxy Conquest. En tant que fans d’EVE Online, nous nous sommes inspirés de ce qui rend le MMO si exceptionnel pour le ré-imaginer sous la forme d’un 4X. Nous souhaitons créer une expérience qui résonne chez tous les fans d’EVE, mais aussi ouvrir la porte aux nouveaux venus, qui souhaitent explorer et conquérir New Eden d’une manière parfaitement adaptée aux plateformes mobiles.

Une sortie en deux temps pour EVE Galaxy Conquest

EVE Galaxy Conquest sera disponible en soft launch sur iOS et Android dans certaines régions à la fin de l’année, puis dans le monde entier en 2024. Ce jeu de stratégie donnera le pouvoir de fixer ses propres objectifs, d’avoir recours (ou non) à la diplomatie, de coopérer avec les autres joueurs sur des objectifs communs et de participer à de gigantesques batailles en PvP. A noter que chaque action à des conséquences et la moindre des décisions peut transformer durablement le monde de Galaxy Conquest.

Michael Lee, Brand Director pour CCP Shanghai, a rajouté :

EVE Galaxy Conquest ne se contente pas d’adapter l’expérience légendaire d’EVE Online sur les mobiles. Nous explorons de nouveaux territoires en transformant le MMO en un jeu de stratégie 4X passionnant. Cette nouvelle fenêtre sur l’univers d’EVE permet à un nouveau public de découvrir l’essence de notre culture, qui plus est sur des plateformes particulièrement accessibles. CCP Shanghai apporte sa passion pour EVE et son talent remarquable. Les fans de longue date comme les nouveaux venus ont de bonnes raisons d’attendre EVE Galaxy Conquest.