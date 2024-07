« Été » : un jeu de peinture relaxant qui reproduit magnifiquement l’été à Montréal

Cette première réalisation du studio Impossible, une véritable tranche de vie, est un véritable joyau.

TL;DR Été est un jeu qui capture l’atmosphère de l’été à Montréal.

Le joueur explore et peint la ville, découvre ses cultures variées

Le jeu propose une approche divertissante malgré certaines lacunes.

Été, une tranche de vie Montréalaise

L’été à Montréal est unique en son genre. Après plusieurs mois hivernaux intenses, la ville s’éveille et les résidents profitent pleinement du beau temps. C’est précisément cette atmosphère que capture Été, un jeu relaxant et descriptif.

Vous incarnez un artiste qui passe l’été à La Métropole. Immédiatement, vous installez un chevalet dans votre appartement presque vide, seul votre matelas partage l’espace. Une fois les commandes de base apprises, il est temps d’explorer votre nouvel environnement.

Montréal en couleur

Montréal, dans ce jeu, est une toile vierge, prête à être colorée. Elle est grisâtre au début, presque comme couverte de neige. C’est à vous de remplir ce monde de vos aquarelles, petit à petit. Dans chaque objet colorisé réside une inspiration pour vos peintures, un lien ingénieux proposé par le développeur, Impossible.

De nombreux niveaux attendent votre exploration, des marchés aux parcs, chaque recoin à découvrir et à colorer. Comme dans la vraie vie, plus vous explorez et familiarisez avec le monde qui vous entoure, plus il devient facile à naviguer.

Une richesse culturelle

Été offre une riche représentation culturelle de Montréal. Ses personnages sont variés, chacun avec son caractère, reflétant le vrai visage d’une ville cosmopolite. En parlant aux passants, vous pouvez obtenir des missions pour peindre des tableaux sur commande, introduisant un élément de quête et de récompense.

Cet aspect du jeu est particulièrement intéressant, car il permet au joueur d’allier la créativité artistique à la découverte culturelle, lui donnant une grande marge de manœuvre dans la création de ces œuvres commandées, tout en rendant l’expérience de jeu plus engageante.

L’authenticité montréalaise

Impossible a réussi à distiller des aspects reconnus de la vie à Montréal dans un monde abstrait. Les petites choses qui rendent la ville si spéciale sont bien là : le meilleur bagel shop du monde, Fairmount Bagel, les enfants qui jouent au hockey dans une ruelle, le café culturel, les boutiques de mobilier d’occasion, les superbes marchés fermiers et même le mouvement anti-capitaliste de la ville.

Cependant, le jeu n’est pas exempt de quelques imperfections. Les festivals tant connus de Montréal ainsi que le quartier historique du Vieux-Montréal sont malheureusement absents. Néanmoins, Été est une belle évocation de Montréal, et un jeu rafraîchissant à explorer pour tous les amateurs d’art et de culture.

Été est disponible dès à présent sur PC.