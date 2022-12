Epic Games ferme les serveurs d’un certain nombre de “vieux” jeux

Epic Games fait un grand ménage dans ses vieux jeux. Rock Band et Unreal Tournament sont parmi les plus impactés.

Epic Games ferme “les services en ligne obsolètes” et serveurs de plusieurs de ses vieux jeux, y compris plusieurs opus Rock Band et Unreal, et ce, dès aujourd’hui. L’entreprise précise que la plupart des jeux affectés seront toujours joaubles hors ligne, mais d’autres ne fonctionneront plus du tout. Cette décision s’inscrit dans une vaste initiative pour Epic de ne proposer ses fonctionnalités en ligne que via Epic Online Services, qui offre un système d’amis unifié, un chat vocal, des contrôles parentaux, etc.

Epic fait aussi disparaître des stores le jeu mobile DropMix et les versions Mac et Linux de Hatoful Boyfriend et Hatoful Boyfriend : Holiday Star. Vous pourrez toujours y jouer si vous les avez déjà.

Les serveurs de plusieurs jeux fermeront le 24 janvier, mais Epic a déjà commencé à les faire disparaître des stores et désactiver les achats intégrés. Après cette date, vous pourrez toujours jouer aux jeux suivants en solo ou en multijoueur local :

1000 Tiny Claws

Dance Central 1-3

Green Day: Rock Band

Monsters (Probably) Stole My Princess

Rock Band 1-3

The Beatles: Rock Band

Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars

Unreal Gold

Unreal II: The Awakening

Unreal Tournament 2003

Unreal Tournament 2004

Unreal Tournament 3

Unreal Tournament: Game of the Year Edition

Les fonctionnalités multijoueur en ligne de Dance Central VR et Rock Band 4 resteront disponibles. Epic compte aussi restaurer les fonctionnalités en ligne de Unreal Tournament 3. Les Epic Online Services intègreront le jeu.

Battle Breakers, un RPG conçu par une petite équipe de développeurs d’Epic et publié en 2019, fermera le 30 décembre. Epic remboursera tous les achats in-game réalisés via son système de paiement direct depuis moins de 180 jours. À partir du 24 janvier, l’alpha du reboot de Unreal Tournament, Rock Band Blitz, l’application compagnon de Rock Band et SingSpace ne seront plus disponibles.

Difficile de savoir combien de personnes jouent encore aux jeux Unreal Tournament et Rock Band, mais, à une époque, ces deux licences étaient très populaires. C’est en tous les cas bien dommage de voir Epic mettre fin à ces jeux et tous ceux de cette liste. Quoi qu’il en soit, si vous avez une guitare ou une batterie Rock Band qui prend la poussière, voilà qui pourrait être une occasion de les ressortir pour jouer vos chansons préférées.

Dans le même temps, le développeur de Rock Band, Harmonix, qu’Epic avait racheté l’année dernière, a récemment annoncé que son plus récent jeu, Fuser, allait être débranché. Le studio va aussi arrêter de vendre le jeu et désactiver les achats intégrés à partir du 19 décembre.