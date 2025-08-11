Entretien avec un Vampire : ce que l’on sait sur la saison 3 à venir

La série "Entretien avec un Vampire" prépare son retour pour une troisième saison très attendue. Casting, intrigues à venir, et premières révélations : voici l'essentiel de ce que l'on sait actuellement sur cette nouvelle salve d'épisodes.

Tl;dr Lestat devient le protagoniste de la saison 3.

Un format hybride, entre confession et show musical.

Nouveaux personnages clés, focus sur les origines du vampire.

Une métamorphose : Lestat prend la lumière

Avec un changement de cap radical, la série IEntretien avec un Vampire devient dès sa troisième saison The Vampire Lestat. Exit l’atmosphère intimiste et confessions à huis clos : place à un univers flamboyant où Lestat de Lioncourt, incarné par Sam Reid, occupe désormais le centre du récit. Après avoir été relégué au rôle d’antagoniste ou de témoin dans le regard de Louis (Jacob Anderson), Lestat s’empare de la narration pour livrer « sa vérité », en pleine lumière, à la manière d’une rockstar en tournée.

Une narration réinventée, entre scène et coulisses

Ce virage narratif s’inspire du roman The Vampire Lestat, second volume de la saga d’Anne Rice. Désormais, l’intrigue alternera confession publique, prestations scéniques et retours sur le passé, fusionnant flashbacks intimes et spectacles musicaux. On retrouvera ainsi :

L’exploration approfondie du passé familial et vampirique de Lestat (sa mère Gabrielle incarnée par Jennifer Ehle, son créateur Magnus)

L’expansion du mythe avec l’apparition annoncée de figures majeures comme Marius (Christopher Heyerdahl) ou Akasha, promise mais encore mystérieuse

L’évolution des relations complexes avec Louis, Armand (Assad Zaman) et Daniel (Eric Bogosian) dans un contexte plus public que jamais.

Si le format promet une esthétique glam rock assumée et une narration hybride – mêlant confidences backstage, interviews et performances –, il ne se transformera pas pour autant en comédie musicale. La musique occupera cependant une place centrale : plusieurs chansons originales ont été spécialement composées pour refléter la flamboyance émotionnelle du personnage principal.

Nouveaux visages et fidélité à l’univers Rice

La distribution historique reste fidèle au poste – citons notamment le retour probable de Claudia (Delainey Hayles) via des flashbacks –, mais plusieurs ajouts majeurs feront leur entrée. Parmi eux, l’arrivée remarquée de Gabrielle, mère mythique de Lestat ; Magnus ; Baby Jenks (Ella Ballentine) ou encore Christine Claire (Jeanine Serralles). Chacun promet d’enrichir la mythologie dense initiée par les romans. Les fans scrutent déjà les indices sur Akasha ou « Those Who Must Be Kept », figures centrales encore auréolées de mystère.

L’attente monte avant 2026… et après ?

Prévue pour 2026 sur AMC, cette troisième saison marque un pari ambitieux : transformer Lestat en icône pop contemporaine tout en restant fidèle à l’essence sombre des œuvres d’Anne Rice. Le défi n’est pas mince : il s’agit non seulement d’approfondir les failles du vampire – son enfance brisée en France, sa renaissance sanglante –, mais aussi d’offrir enfin une adaptation digne du second tome tant attendu par les lecteurs. Si les promesses sont tenues, ce virage artistique pourrait bien redéfinir durablement la figure du vampire à l’écran.