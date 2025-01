Enfin, les Mac et iPad ont droit à la mise à jour Mail disponible sur iPhone depuis des mois

Les utilisateurs de Mac et d'iPad peuvent enfin souffler : la mise à jour de l'application Mail, que les propriétaires d'iPhone ont déjà pu apprécier depuis plusieurs mois, arrive enfin sur leurs appareils.

Tl;dr Apple va apporter sa nouvelle application Mail sur iPads et Macs.

L’application utilise l’IA pour catégoriser automatiquement les emails.

Des améliorations sont attendues pour Siri et d’autres fonctionnalités de l’IA avant la sortie de macOS 15.4.

L’application Mail d’Apple arrive sur iPad et Mac

Après avoir conquis les utilisateurs d’iPhone avec sa nouvelle mouture, l’application Mail d’Apple se prépare à débarquer sur iPad et Mac. La nouvelle a été dévoilée par Mark Gurman de Bloomberg, réputé pour ses informations fiables sur les produits Apple.

Une organisation intelligente des emails

L’une des fonctionnalités les plus remarquables de cette application est son utilisation de l’intelligence artificielle pour trier automatiquement les emails entrants dans différentes catégories. Ainsi, les reçus sont classés dans une catégorie « Transactions », les bulletins d’information dans un dossier « Promotions », et ainsi de suite.

« Le Mac bénéficiera de l’application Mail améliorée qui utilise l’IA pour prioriser les messages et trier le contenu dans différentes boîtes de réception », écrit Gurman.

Un déploiement prévu pour avril

La version Mac de cette application est attendue avec la sortie de macOS 15.4 en avril. Aucune date précise n’a été avancée pour la version iPad.

Il est important de noter que cette mise à jour d’avril apportera également des améliorations à Siri, l’assistant numérique d’Apple. Siri devrait être en mesure d’accéder de manière plus efficace aux informations personnelles des utilisateurs et d’utiliser la technologie des App Intents pour contrôler plus précisément les applications.

En attendant, des fonctionnalités d’IA supplémentaires

Avant l’arrivée de la version 15.4, d’autres fonctionnalités d’IA feront leur apparition sur les ordinateurs de bureau et portables d’Apple avec la sortie de macOS 15.3 « dans quelques semaines », selon Gurman. Les utilisateurs peuvent s’attendre à l’introduction du Genmoji, un emoji personnalisé, sur Mac.

Enfin, Gurman ajoute qu’Apple prévoit de réduire sa dépendance à l’IA dans certains domaines. « Plutôt que de corriger rapidement ses modèles d’IA, Apple se contente de retirer les résumés des applications d’actualités et de divertissement », écrit-il.