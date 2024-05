Emily in Paris pourrait finalement s’achever avec une saison 5

La saison 5 de la série télévisée Emily in Paris a été dévoilée pendant une vente aux enchères lors du Gala amfAR du Festival de Cannes.

La série à succès Emily in Paris semble s’orienter vers une cinquième saison. Cette hypothèse est née suite à une vente aux enchères organisée lors du Gala amfAR du Festival de Cannes, destinée à lever des fonds pour la recherche sur le VIH et le SIDA. Le lot gagnant, une apparition en tant que figurant dans la cinquième saison de la série, a été adjugé pour la somme de 250.000 euros.

Winnie Harlow and Paris Jackson auctioned off a walk-on role in “Emily in Paris” Season 5 for €250,000 at the #Cannes amfAR Gala, but an individual with knowledge of the situation says that Netflix has not in fact greenlit another season of the show. https://t.co/sIR3C7pXRh pic.twitter.com/prYwESq5sh

— Variety (@Variety) May 23, 2024