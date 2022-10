Elon Musk reporte l’événement Neuralink au 30 novembre

Neuralink reporte d'un mois sa grande présentation. L'événement est crucial pour l'entreprise, elle doit peaufiner les moindres détails.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Elon Musk n’est pas franchement connu pour tenir ses délais. Avec le multimilliardaire américain, les plannings sont souvent chamboulés, les événements reportés, les lancements de produits perturbés. Celles et ceux qui attendaient avec impatience l’événement Neuralink seront certains déçus d’apprendre que ce dernier a été reporté.

Neuralink vient en effet de reporter son événement “show & tell” d’un mois. Elon Musk a tweeté tout récemment que la présentation aurait désormais lieu le 30 novembre et non plus le 31 octobre comme c’était annoncé depuis le mois d’août. Elon Musk n’a pas donné de raison quant à ce report de date.

La dernière fois que Neuralink avait organisé un événement, l’entreprise avait ébahi l’assistance avec un singe qui jouait à Pong par la pensée. Depuis lors, cependant, la société a vu la plupart de ses cofondateurs quitter le navire et des rumeurs circulent depuis quelque temps qu’Elon Musk réfléchirait à investir dans une entreprise concurrente.

De plus, le fait que Neuralink n’ait pas encore obtenu l’autorisation de la sacrosainte Food and Drug Administration (FDA) pour démarrer ses tests sur l’homme laisse entendre que l’entreprise elle-même est à un tournant de son existence. Peu importe ce qu’elle a à montrer durant son événement du mois prochain, cette présentation s’annonce déjà cruciale pour son avenir. Cela peut expliquer le report en lui-même, il faut davantage de temps pour peaufiner l’exercice et mettre toutes les chances de son côté.

Espérons en tous les cas que ce soit une réussite. La promesse de Neuralink est grande, les attentes sont nombreuses, mais, à l’heure actuelle, le mystère reste entier, ou presque.