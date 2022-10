Elizabeth Warren et d’autres sénateurs mettent la pression sur le Texas concernant le bilan énergétique du minage

Des sénateurs américains demandent des précisions au Texas concernant le minage de crypto-monnaies dans l'État.

Elizabeth Warren et six aux autres sénateurs démocrates pressent le régulateur de l’énergie de l’État du Texas pour savoir à quel point l’industrie du minage de crypto-monnaies pèse sur le réseau électrique de l’État et pour connaître son impact précis sur le changement climatique.

Dans une lettre transmise au Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), les sénateurs précisent que “les entreprises de minage de crypto-monnaies envahissent des États comme le Texas” et posent des questions concernant l’impact de cette industrie sur le réseau électrique de l’État, lequel est déjà dans une position très délicate pendant les tempêtes les plus puissantes et autres périodes de fort demande. “Le réseau du Texas est particulièrement vulnérable dans la mesure où c’est le seul réseau d’État indépendant dans le pays et qu’il n’est pas interconnecté avec celui des autres – ce qui signifie qu’il n’a aucun tampon en cas de pénurie de production”, peut-on lire.

Les sénateurs s’inquiètent aussi des paiements que les sociétés de minage reçoivent de l’ERCOT lorsque la demande est très forte. “En termes simples, les mineurs de Bitcoin gagnent de l’argent avec le minage qui fait subir de fortes pressions au réseau électrique : et durant cette forte demande, alors que la profitabilité de poursuivre le minage diminue, ils reçoivent ensuite des subventions sous la forme de paiements lorsqu’ils suspendent leurs opérations de minage et qu’ils ne font rien”, explique la lettre. “Ces subventions aux mineurs de crypto-monnaies participent aussi à faire empirer la crise climatique. L’énergie utilisée pour miner du Bitcoin et de l’Ethereum en 2021 a contribué à près de 80 millions de tonnes d’émissions de dioxyde de carbone.”

La lettre demande des détails quant à la quantité d’énergie consommée utilisée par les sociétés de minage de crypto-monnaies sur les cinq dernières années. Les sénateurs voudraient aussi savoir si l’augmentation de l’électricité résidentielle coïncide avec l’arrivée des mineurs de crypto-monnaies dans l’État.