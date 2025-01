Élevez Anakin Skywalker avec ce Tamagotchi Darth Vader !

Découvrez comment élever Anakin Skywalker grâce à ce Tamagotchi Darth Vader, une expérience interactive qui ravira les fans de Star Wars.

Le logiciel permet d’élever Anakin Skywalker jusqu’à sa transformation en Darth Vader.

L’appareil, qui coûte 30 dollars, sera en vente à partir de mars.

Une nouvelle expérience de jeu avec Darth Vader

La célèbre société de jouets Bandai a fait une annonce qui ravira les fans de Star Wars. Elle a dévoilé un nouveau Tamagotchi à l’effigie de Darth Vader, l’un des personnages les plus emblématiques de la saga.

Élever Anakin Skywalker

Le logiciel de ce Tamagotchi permet aux joueurs d’élever Anakin Skywalker, depuis son enfance jusqu’à sa transformation en Darth Vader. Il est possible de le nourrir, de le former et de lui faire rencontrer d’autres personnages de l’univers Star Wars. Malheureusement, peu importe l’affection que vous portez à votre protégé, il est impossible d’empêcher sa chute du côté obscur. En fonction de vos actions (ou de leur absence), dix personnalités uniques de Darth Vader peuvent émerger.

Des scènes cultes et des mini-jeux

Ce Tamagotchi ne se limite pas à l’élevage de votre personnage. Il propose également plus d’une douzaine de scènes emblématiques des films, reproduites en basse résolution, et plusieurs mini-jeux, parmi lesquels un puzzle de mots, un entraînement au sabre laser, et une reconstitution de la célèbre course dans la tranchée de l’Étoile de la Mort. Curieusement, aucun mini-jeu de courses de pods n’est proposé.

Disponible en précommande

Ce Tamagotchi, vendu dans un étui de silicone protecteur à l’image du casque de Darth Vader, est actuellement disponible en précommande pour 30 dollars. Il sera officiellement mis en vente en mars. Il s’agit du troisième Tamagotchi inspiré de Star Wars, après ceux à l’effigie de R2-D2 et de Grogu.