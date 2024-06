Echoes of Wisdom pourrait surprendre par sa place inattendue dans la chronologie Zelda

L'univers de Zelda va prendre une nouvelle tournure avec Echoes of Wisdom.

Tl;dr La princesse Zelda est le personnage principal de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom se déroule dans une toute nouvelle version de Hyrule.

Les indices suggèrent une connexion avec la civilisation antique Soneau.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom semble se situer avant Breath of the Wild et Tears of the Kingdom.

Un nouveau chapitre pour Zelda

L’annonce récente de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom a créé un certain émoi au sein de la communauté. Non seulement la princesse Zelda sera le personnage principal, mais les premières images du nouveau Hyrule révèlent également des indices sur la position du jeu dans la chronologie de la franchise.

Un Hyrule inconnu

Le royaume d’Hyrule de Echoes of Wisdom est peuplée de personnages et de lieux vibrants. Des éléments notables de la construction du monde, à la fois nouveaux et familiers aux fans de longue date, ont été mis en avant lors de l’annonce du jeu. Malgré une apparence familière de la princesse Zelda, des indices suggèrent que nous n’avons jamais vu ce Hyrule auparavant.

Une nouvelle ère ?

Les équipements de Link et la géographie de Hyrule elle-même suggèrent une nouvelle ère avec The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Par exemple, l’arc de Link est complètement différent de ceux obtenus dans les précédents jeux, y compris l’arc de lumière obtenu dans la bataille finale. Cela indique que ce Link est un nouveau héros. De plus, l’emplacement de la Montagne de la Mort dans Echoes of Wisdom est un autre indicateur que cette version précise d’Hyrule pourrait être nouvelle.

Retour à une ère classique

Il est clair que le cadre de Echoes of Wisdom prend de nombreuses références de A Link Between Worlds et A Link to the Past. Cependant, il y a assez de différences pour rendre peu probable que le nouveau titre présente le même Link et Zelda que ses prédécesseurs. En tout cas, Echoes of Wisdom est situé dans un Hyrule qui suit de près l’esthétique d’un titre Zelda classique.