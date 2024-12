Echo: The Oracle’s Scroll, un metroidvania sans combat à ne pas manquer sur Playdate

Spécialement conçu pour la Playdate, le metroidvania Echo: The Oracle's Scroll est à ne pas manquer pour tous les amateurs de jeux d'aventure et d'exploration.

Tl;dr La console Playdate offre des expériences de jeu impressionnantes.

Echo: The Oracle’s Scroll est un jeu remarquable sur Playdate.

Il met l’accent sur les énigmes, l’exploration et l’interaction avec l’environnement.

La console Playdate propose des expériences de jeu aussi diverses que variées. Sur le papier, cette petite console portable propose des jeux basés sur l’utilisation d’une manivelle, idéaux pour des sessions de jeu courtes. Cependant, après quelques mois d’utilisation, on se surprend à passer des heures à résoudre des énigmes et à explorer des cartes détaillées dans des jeux de grande qualité.

Un joyau parmi les jeux : Echo: The Oracle’s Scroll

Echo: The Oracle’s Scroll, développé par bumbleborn, est un Metroidvania qui n’a rien à envier aux titres les plus populaires du genre. Ne vous laissez pas effrayer par cette appellation si vous n’êtes pas fan des combats : le jeu est non-violent. Il met l’accent sur la résolution d’énigmes, l’exploration de grottes immenses et le parcours de plates-formes difficiles.

Une aventure captivante dans un univers fascinant

Dans Echo: The Oracle’s Scroll, vous incarnez un enfant dont la mission est de délivrer un parchemin aux Archives, tout en traversant le royaume dangereux des Trois Royaumes. Ce monde regorge de secrets et nécessite d’interagir avec l’environnement de manière inattendue pour progresser. Malgré son côté défi, le jeu possède une atmosphère sereine et envoûtante, soutenue par une bande-son parfaitement adaptée et une esthétique visuelle à couper le souffle.

Une recommandation sans hésitation

Entre sa musique envoûtante, son design artistique riche en détails, son univers captivant et ses vibes générales, Echo: The Oracle’s Scroll vous séduira complètement. Si vous devez choisir un jeu sur la console Playdate, c’est indéniablement celui-ci.