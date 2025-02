EA offre aux fans une opportunité exclusive de tester le prochain Battlefield en avant-première

Electronic Arts offre aux fans une opportunité unique de tester en avant-première le prochain jeu de la série Battlefield, leur permettant ainsi de vivre une expérience immersive avant tout le monde.

Tl;dr EA annonce Battlefield Labs, un programme d’accès anticipé.

Les partcipants pourront tester de nombreux aspects du prochain Battlefield.

Une campagne solo sera incluse dans le prochain Battlefield.

EA présente Battlefield Labs

Electronic Arts (EA) s’apprête à lever le voile sur le prochain opus de Battlefield. Le géant du jeu vidéo a partagé un court extrait d’une version alpha du jeu dans une vidéo annonçant Battlefield Labs. Il s’agit d’un nouveau programme d’accès anticipé qui offrira aux fans un avant-goût de Battlefield en cours de développement.

Un accès anticipé pour les fans

Battlefield Labs est conçu pour permettre aux développeurs de Battlefield de « tester des concepts et des expériences » avant la sortie du prochain jeu, selon un communiqué de presse annonçant le programme. Les développeurs espèrent recueillir des retours sur ce qui est décrit comme une partie essentielle du développement du jeu. Tout participant à Battlefield Labs sera soumis à un accord de confidentialité et pourra « tester (presque) tout » dans le jeu. Cela comprend « le combat et la destruction de base », des éléments tels que « les armes, les véhicules et les gadgets » ainsi que « les cartes, les modes et le jeu en équipe ».

Une collaboration de plusieurs studios EA

Battlefield est actuellement développé par plusieurs studios EA regroupés sous le nom de « Battlefield Studios ». Cela inclut DICE, les créateurs de la franchise, Criterion, ancien développeur de Need for Speed qui a basculé sur Battlefield en 2023, Ripple Effect et Motive, le développeur de Star Wars Squadrons et du récent remake de Dead Space.

Retour de la campagne solo

Les informations divulguées par EA sont encore minces, mais les développeurs du jeu ont confirmé que le prochain Battlefield inclura une campagne solo. C’est une inclusion notable, absente du Battlefield 2042 uniquement multijoueur.

Il est possible de s’inscrire à Battlefield Labs dès maintenant sur le site d’EA si vous êtes en Europe ou en Amérique du Nord. Le test sera limité à « quelques milliers de participants » au départ, mais la société prévoit d’étendre le programme à d’autres régions et joueurs à l’avenir. Même si vous ne jouez pas à la version d’accès anticipé du jeu, EA indique que vous pourrez également suivre le développement de Battlefield grâce à des « mises à jour publiques en cours de travail » et au Discord du jeu.